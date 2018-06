Stadt will neue Krippenplätze schaffen

Seit gerade einmal einem Jahr gibt es die neue Kleinkindgruppe im Kindergarten am Oberen Tor. Nun zeichnet sich ab, dass die Stadt schon bald neue Plätze für die Betreuung von unter Dreijährigen schaffen muss: „Wir müssen zeitnah klären, wo eine weitere Krippe untergebracht werden kann“, sagte Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp bei der Vorstellung des Kindergartenbedarfsplans 2015/16 am Donnerstagabend im Gemeinderat. Handlungsbedarf gebe es auch beim evangelischen Kindertagheim und der Kindertagesstätte am Stadtgarten. Beide Einrichtungen sollen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. „Wie es weitergeht, müssen wir im kommenden halben bis Dreivierteljahr klären“, sagte Rupp.

Grundlage für den Kindergartenbedarfsplan sind nicht nur rechtliche Rahmenbedingungen und Geburtenzahlen, sondern auch eine Umfrage unter 1100 Eltern in der Stadt – und die ist laut Hauptamtsleiter ausgesprochen positiv ausgefallen. Mehr als 80 Prozent der Eltern seien mit dem bestehenden Angebot sehr zufrieden. „Natürlich wird man es nie allen recht machen können“, sagte Rupp.

Eltern wollen weniger Schließtage

Einige Mütter und Väter wandten sich mit konkreten Verbesserungsvorschlägen an die Verwaltung. Manche von ihnen wünschen sich beispielsweise, Mittagessen oder die Ganztagsbetreuung für ihre Kinder tageweise buchen zu können. Außerdem regten sie an, die Anzahl von 25 Schließtagen in den städtischen Einrichtungen zu reduzieren. Zum Vergleich: Das evangelische Kindertagheim ist nur an zehn Tagen im Jahr geschlossen. „Erzieherinnen haben 30 Tage Urlaubsanspruch“, sagte Hans-Jürgen Rupp. „Weniger Schließtage lassen sich nur bei höheren Personalkosten umsetzen.“

Bei der Betreuung von Mädchen und Jungen zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt ist die Stadt gut aufgestellt: Für die 396 Kinder in diesem Alter (Stand: 31. März) stehen 400 Plätze zur Verfügung. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese 400 Plätze auch in Zukunft ausreichen werden. Anders sieht es bei der Kleinkindbetreuung aus: Zum Stichtag 1. Juni 2015 leben in Pfullendorf 345 Kinder unter drei Jahren. Für sie gibt es 86 Betreuungsplätze. Bislang reichen diese aus, doch Hans-Jürgen Rupp rechnet damit, dass das nicht so bleiben wird. Ein bis zwei zusätzliche Krippengruppen müsse die Stadt in den kommenden Jahren zur Verfügung stellen. „Der Bedarf ist vorhanden, vor allem bei der Ganztagsbetreuung“, sagte Rupp.

Insgesamt stieg die Einwohnerzahl in Pfullendorf zwischen 2011 und 2015 von 12894 auf 13052 an. Entsprechend diesem Bevölkerungszuwachs von 1,23 Prozent geht die Verwaltung von einer leichten Zunahme des Bedarfs an Kinderbetreuung aus. Kapazitäten gibt es unter anderem noch bei der Kindertagespflege: Von zehn Tagesmüttern in der Stadt sind derzeit fünf aktiv. Sie betreuen zehn Kinder, sieben Plätze sind noch frei.

Der Gemeinderat stimmte dem Kindergartenbedarfsplan geschlossen zu. In der nächsten Sitzung will Hans-Jürgen Rupp dem Gremium eine moderate Erhöhung der Kindergartengebühren zur Abstimmung vorlegen. Die neuen Gebühren sollen dann zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten.