Stadt richtet Kurzparkzone an der Bahnhofstraße ein

Auf den Längsparkständen an der Bahnhofstraße in Pfullendorf ist eine Kurzparkzone mit einer maximalen Parkdauer von anderthalb Stunden eingerichtet worden.

Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, dürfen Autofahrer dort ab sofort nur noch mit Parkscheibe parken. Nötig geworden sei diese Neuregelung vor allem aufgrund der Klagen von Postkunden. Diese hätten bemängelt, dass die Parkplätze häufig von Dauerparkern belegt würden. Nun kann an der Bahnhofstraße für kurze Erledigungen geparkt werden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, an die Benutzung der Parkscheibe zu denken. Ansonsten drohe ihnen ein Verwarnungsgeld.