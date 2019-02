Stadt plant erneut gewaltige Investitionen

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 48,5 Millionen Euro sieht der Haushaltsplan der Stadt für das Jahr 2019 vor, den der Gemeinderat in seiner Sitzung einstimmig genehmigt hat. Davon entfallen 39 Millionen auf den Verwaltungshaushalt. Knapp 9,5 Millionen sind im Vermögenshaushalt für Investitionen vorgesehen. An der Steuern- und Gebührenschraube wird nicht gedreht.

Korrekturen gegenüber der vor Weihnachten in den Gemeinderat eingebrachten Fassung gab es wegen der durch den Verfall des Holzpreises stark zurückgegangenen Einnahmen aus dem Holzverkauf, die zugleich dafür sorgen, dass die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt um rund 48 000 Euro auf 2,466 Millionen Euro schrumpft.

In den Vermögenshaushalt wurden, wie bereits in der Gemeinderatssitzung im Januar vorgelegt (wir berichteten), vorzeitig der durch den Verkauf des Ziegelei-Areals erforderliche Umbau des Klaiber-Kreisels mit 800 000 Euro und der Bau von Sozialwohnungen mit 1,3 Millionen Euro zusätzlich aufgenommen. Beides Investitionen, die zunächst erst für das Jahr 2020 vorgesehen waren.

Finanziert werden die Investitionen über den Erlös aus Grundstücksverkäufen, die im Haushalt mit 4,2 Millionen Euro statt der ursprünglich geplanten 2,2 Millionen Euro geplant sind. Erforderlich ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,1 Millionen Euro, die bereits im Jahr 2020 über eine Sondertilgung wieder ausgeglichen werden soll.

Die Gemeinderäte, die sich im Vorfeld in den Fraktionen und Ende Januar in einer ganztägigen Gemeinderatssitzung beraten hatten, gaben zwar in der Sitzung ihre Stellungnahme ab, forderten aber keine Änderungen.

Fraktionssprecher betonen ehrgeiziges Investitionsprogramm

Alle drei Fraktionssprecher, Claus Bixler für die CDU, Thomas Jacob für die Freien Wähler und Michael Zoller für die Unabhängige Liste, hoben in ihren Stellungnahmen das „ehrgeizige“ Investitionsprogramm mit 9,5 Millionen Euro hervor und sprachen sich für eine personelle Aufstockung beim Bauamt und beim Baurechtsamt aus, damit die geplanten Maßnahmen verwirklicht werden können. Bixler verwies außerdem auf den durch das „umfangreiche Betreuungsangebot“ gestiegenen Zuschussbedarf bei den Kindergärten in Höhe von 2,88 Millionen Euro. „Dies bedeutet eine Verdreifachung des Abmangels in den letzten 20 Jahren“, sagte er. Die ausdrückliche Zustimmung der CDU-Fraktion findet außerdem die Wohnbauförderung für junge Familien, für die bisher insgesamt eine Million Euro aufgewendet wurde. Zum Stand der Schulden sagte Bixler: „Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 mit 9,2 Millionen Euro ist zwar hoch, aufgrund der nachhaltigen Investitionstätigkeit und der guten Einnahmesituation aber auch zu vertreten.“

Thomas Jacob bezeichnete die geplanten Aufwendungen für das Feuerwehrwesen in Höhe von 644 000 als ein „starkes Signal an die Feuerwehr“. Die ein oder andere Maßnahme in der Zukunft sei aber kritisch zu sehen. Dabei gehe es seiner Fraktion nicht um Streichungen und weniger Sicherheit, sondern nur um den Umfang der baulichen Maßnahmen. Einen kritischen Hinweis gab es von ihm auch zu den im Jahr 2020 geplanten Baumaßnahmen der Technischen Betriebe, für die 900 000 Euro veranschlagt sind. Er empfahl, abzuwarten, was mit der benachbarten Bauamtswerkstatt geschieht, über die schon länger im Kreistag diskutiert werde, bevor ein neues Gebäude für den städtischen Bauhof erstellt werde.

Michael Zoller führte die Ausgaben von 2,8 Millionen Euro für Schulen, Jugendbetreuung und Seniorenarbeit auf. Eine Interessenvertretung der Senioren sei inzwischen etabliert, ein entsprechendes Gremium für die Jugend müsse noch realisiert werden.

Weiterhin bezeichnete er die Ausgaben von 800 000 Euro für kulturelle Einrichtungen als „gut angelegtes Geld“, ebenso wie die 1,9 Millionen Euro für Spielplätze und Sportstätten. Für den Seepark, den die Stadt jährlich mit 300 000 Euro bezuschussen muss, regte er an, die Einnahmen aus der Verpachtung von Wasserskianlage und Restaurant, die den Stadtwerken zufließen, für den Erhalt des Seeparks einzusetzen. Das war ein Vorschlag, dem Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg-Arne Bias die Bereitstellung der Infrastruktur entgegensetzte.

„Mit Sorge“, so Zoller, betrachtet die UL die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer mit 600 000 Euro. „Das bedeutet beim aktuellen Steuersatz einen Umsatz von vier Millionen Euro in den Pfullendorfer Spielhallen, Geld, das in den Familien, aber auch beim Konsum fehlt“, sagte er.

Im Hinblick auf den Flächenverbrauch durch Neubaugebiete forderte Zoller, ein Augenmerk auf die Innenstadt zu legen und „zielgerichtet den Erwerb von Altimmobilien und Baulücken anzugehen.“