Stadt Pfullendorf zeichnet Blutspender aus

Traditionell hat die Stadt gemeinsam mit der Ortsgruppe Pfullendorf im Deutschen Roten Kreuz vielfache Blutspender im Rahmen einer Feierstunde geehrt. Rekordhalter war in diesem Jahr Andreas Keller, der bereits 125 mal sein Blut gespendet hat.

Bürgermeister Thomas Kugler und DRK-Vorsitzender Andreas Kees würdigten das Engagement der Blutspender. „Ihre Blutspende beweist eine besondere Einstellung zu anderen Menschen“, dankte Kugler. In der heutigen Zeit, in der viele nur nach sich selbst schauten, sei dieses Zeichen der Menschenliebe besonders wichtig.

Blut, das nach wie vor nicht künstlich hergestellt werden könne, helfe bei Krankheit, Unfällen oder der Herstellung von lebensrettenden Medikamenten. „Menschen wie Sie ermöglichen es, dass kranke Menschen weiter am Leben teilnehmen können.“

Weiterhin warb er nachdrücklich für die ebenfalls lebensrettende Organspende. Kuglers weiterer Dank galt den Helfern des Roten Kreuzes, die ehrenamtlich an fünf Tagen im Jahr die Blutspendetermine stemmen.

In diesem Jahr nutzten Kugler und Kees die Blutspenderehrung auch, um Heinz Bosch zu danken. Er hatte vor elf Jahren den Tafelladen in Pfullendorf, der unter der Federführung des Roten Kreuzes steht, aufgebaut und anschließend geleitet, bis er das Amt im Sommer abgab.

„Sie haben den Tafelladen mit großem Idealismus und Herzblut vorangebracht und für die bedürftigen Bürger der Stadt am Leben erhalten.“ Derzeit werde der Tafelladen von einem Team geleitet, denn es sei schwer, wieder jemand zu finden, der sich in diesem Umfang ehrenamtlich engagieren wolle. „Ich habe es gern gemacht“, sagte Bosch. Sein größtes Anliegen, so sagte er weiter, sei es, dass Menschen finanziell keine Not leiden müssen und „man den Tafelladen nicht mehr braucht“.