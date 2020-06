Stadt fehlen 5,6 Millionen Euro

Ein Bericht zur Situation und zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie hat im Mittelpunkt der ersten Sitzung des Gemeinderats seit Beginn der Krise gestanden. 35 Menschen aus Pfullendorf haben sich bislang mit dem Coronavirus infiziert, zwei starben. In finanzieller Hinsicht gehen die Steuereinnahmen deutlich zurück, aber die Stadt sei bislang mit einem „blauen Auge“ davon gekommen, so der Tenor.

Kämmerer Michael Traub stellte den Gemeinderäten die Finanzsituation dar. Er rechne damit, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer sowie aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer um rund 5,6 Millionen geringer ausfallen als geplant. Dank der Rücklagen muss aber keine Katastrophe befürchtet werden. Wir kommen relativ glimpflich aus der Sache heraus“, vorausgesetzt, es komme zu keiner zweiten Infektionswelle mit einem zweiten Lockdown, sagte Traub. Noch offen sei, wie sich das Hilfspaket des Landes auswirke.

Voraussichtlich 1,7 Millionen Euro der Summe wollen Kämmerer und Gemeinderäte aus dem Haushaltsplan, der eigentlich im März hätte verabschiedet werden sollen und nun neu aufgestellt werden muss, ,„herausschwitzen“. Dass die Investitionen von geplanten 11,7 auf 7,5 Millionen Euro heruntergeschraubt werden müssen, belastet Traub wenig. „Mehr hätten wir personell ohnehin kaum geschafft“, erinnerte er an die vielen Baumaßnahmen.

„Wir haben keine Katastrophe und stehen nicht vor einem Kollaps“, beruhigte auch Bürgermeister Thomas Kugler den Rat. Sein Dank galt den Bürgern, die an ihrem Arbeitsplatz oder im Ehrenamt „den Laden geschmissen haben“. Viele Menschen hätten mit ihrer Arbeit und mit ihrer Hilfe in der Nachbarschaft Solidarität bewiesen. Kugler: „Ein positives Zeichen in dieser Misere.“

Kugler ließ die Zeit des Lockdown Revue passieren. Mitte März sei aufgrund der hohen Infektionszahlen alles auf Null gesetzt worden, die Gemeinderatssitzungen im März und April seien abgesagt worden, nach Rücksprache mit dem Kommunalamt. Die Arbeitsweise im Rathaus, das für Publikum weitgehend geschlossen war, habe sich stark verändert. Kugler lobte das gute Miteinander und die Mitarbeiter. Er berichtete von den Momenten, wenn das Gesundheitsamt die Tageszahlen gemeldet habe und auf Neuinfektionen reagiert werden musste. „Meine größte Angst war und ist, dass wir das Virus ins Pflegeheim bekommen“, sagte er. Die Bevölkerung habe für die ergriffenen Maßnahmen Verständnis gezeigt. Auch wirtschaftlich müsse man nicht mit einer Pleitewelle rechnen. Ordnungsamtsleiter Manuel Oberdorfer stellte die aktuellen Infektionszahlen vor. 20 Menschen befanden sich in Quarantäne. Derzeit gebe es noch einen erkrankten Menschen. 145 erhielten einen Bußgeldbescheid, weil sie sich nicht an die Kontaktbeschränkungen gehalten hatten.

Hauptamtsleiter Simon Klaiber berichtete von den Schulen und Kindergärten. Nach der Schließung am 17. März sei eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, eingerichtet worden. An den Schulen sei viel für das Fernlernen gemacht worden. Mit der Ausweitung der Kindergartenbetreuung habe man versucht, ein rollierendes System zu installieren, damit möglichst viele Kinder wenigstens tageweise den Kindergarten besuchen können. „Es ging leider nicht, alle Wünsche der Eltern zu erfüllen“, sagte Klaiber. Nach den Pfingstferien sollen nun alle Kinder in einem rollierenden System wieder in die Schule gehen. Die Notbetreuung bleibe unberührt. Der personelle Engpass soll mit städtischem Personal überbrückt werden. Die Kindergärten sollen Ende Juni wieder den regulären Betrieb aufnehmen. „Sie zu öffnen macht mehr Arbeit als sie zu schließen.“ Die Kindergartengebühren seien für April und Mai noch nicht eingezogen worden. Die Junibeiträge werden wohl eingezogen. „Wir haben zwar aus dem Soforthilfeprogramm des Landes 150 000 Euro erhalten, aber das reicht nicht aus, um die Kosten zu decken.“

Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg-Arne Bias berichtete, dass die meisten Veranstaltungen im Seepark abgesagt worden seien, lediglich die „Musikprob“ wurde vorläufig auf den September verschoben. Für die Freibäder, die mit umfangreichen Vorgaben im Juni öffnen sollen, arbeite man mit großem Aufwand an einem Hygienekonzept. „Ein normaler Badebetrieb wird das in diesem Jahr nicht. Es wird ein Baden unter Ausnahmebedingungen.“ Neben Regeln zu Hygiene und Abstand gibt es in diesem Jahr in den Bädern eine Art Schichtbetrieb. Die Badezeiten sind festgelegt und begrenzt, die Besucher müssen sich vorab digital anmelden.