Stadt dreht nicht an der Gebührenschraube

Hausaufgaben haben die Gemeinderäte in der Sitzung am Donnerstag bekommen. Sie sollen sich über den Jahreswechsel mit dem Haushaltsplan für das kommende Jahr beschäftigen. Dem letzten Haushalt der kameralistischen Ära, so Kämmerer Michael Traub. Ab 2020 wird in Pfullendorf nämlich zum letztmöglichen Zeitpunkt gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung die doppische Haushaltsführung eingeführt.

Deshalb legte Traub den Räten auch, anders als in den letzten zwei Jahrzehnten, keinen Doppelhaushalt vor, sondern lediglich den Entwurf für 2019. Mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 46,5 Millionen Euro schließt der Haushaltsplan, der zunächst in den Fraktionen vorberaten und dann am 31. Januar in einer ganztägigen Gemeinderatssitzung diskutiert und beschlossen wird. 39 Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt, 7,45 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt.

Keine Neuverschuldung

Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt fällt erwartungsgemäß etwas bescheidener aus, als in den Vorjahren und liegt bei 2,5 Millionen Euro. Die gute Nachricht für die Pfullendorfer: An der Steuern- und Gebührenschraube wird im Jahr 2019 nicht gedreht. Es ist noch nicht einmal eine Anpassung der Kindergartengebühren vorgesehen.

„Wir kommen ohne Erhöhungen aus, es gibt keine weiteren Belastungen für die Bürger“, erklärte Bürgermeister Thomas Kugler. „Aus Sicht des Kämmerers ein zufriedenstellender Haushalt“, sagte Traub, der mit einem Gewerbesteueraufkommen von 13,8 Millionen Euro sowie dank der guten Konjunktur weiterhin gut sprudelnden Einnahmen aus der Einkommensteuer in Höhe von sieben Millionen Euro rechnet. 3,5 Millionen Euro hat er außerdem an Zuweisungen und Zuschüssen in den Haushaltsplan aufgenommen. Eine Neuverschuldung sieht der Entwurf nicht vor.

Lediglich der bereits bewilligte, aber im zu Ende gehenden Jahr 2018 nicht benötigte Kredit in Höhe von 3,3 Millionen Euro soll gegen Ende des Jahres 2019 aufgenommen werden.

„Wir können absolut entspannt in die ersten beiden Doppikjahre gehen“, blickte der Kämmerer schon mal auf die Jahre 2020 und 2021, in denen er mit jeweils rund fünf Millionen Euro an Zuführungen zum Vermögenshaushalt rechnet.

Gleichzeitig wies er auf die großen mittelfristigen Investitionen für den Neubau des Pflegeheims und für die Schulentwicklung hin und mahnte, diese beiden guten Jahre zu nutzen, um Rücklagen „für schlechtere Zeiten“ zu bilden.