Staatsanwaltschaft klagt Drogendealer an

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat Anklage gegen die drei Männer erhoben, die wegen Drogengeschäften am 30. November in Pfullendorf festgenommen worden waren. Als nächstes entscheidet das Landgericht Hechingen über die Zulassung der Anklage. „Für den Fall der Eröffnung des Hauptverfahrens sind Verhandlungstermine ab Mitte Mai angedacht“, sagt Volker Schwarz, stellvertretender Pressereferent des Gerichts.

Zwei der Beschuldigten wohnten zuletzt in Pfullendorf, der dritte kommt aus Engen. Seit ihrer Festnahme sitzen die drei Männer in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Einem der Männer wirft die Staatsanwaltschaft den Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in acht Fällen vor. Den zweiten Beschuldigten will sie wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in sechs Fällen und wegen der Beihilfe zum Drogenhandel anklagen. Dem dritten Mann wird Beihilfe zur Last gelegt.

„Die Taten sollen sich im Zeitraum zwischen August 2016 und November 2017 im Raum Pfullendorf und im Raum Bad Saulgau ereignet haben“, sagt Volker Schwarz. Den Beschuldigten werde vorgeworfen, mit Marihuana, Ecstasy und Amphetaminen beziehungsweise Speed gehandelt zu haben. Welche Menge als „nicht gering“ definiert werde, hänge vom jeweiligen Rauschgift ab, erklärt Schwarz. Als die drei Männer in Pfullendorf festgenommen wurden, seien bei einem von ihnen knapp 400 Gramm Drogen sichergestellt worden.

Aufsehenerregende Festnahmen

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die drei Beschuldigten vor ihrer Festnahme bereits mehrere Monate im Visier. Am 30. November 2017 schlugen die Ermittler schließlich zu – und sorgten damit für reichlich Aufsehen in der Pfullendorfer Innenstadt. Dort waren am Nachmittag Spezialeinheiten der Polizei unter der Leitung der Kriminalpolizei Friedrichshafen unterwegs, um die mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen. Im Einsatz waren unter anderem auch Polizisten in Zivil und ein Krankenwagen.

Aufgegriffen wurden die damals 25, 37 und 49 Jahre alten Männer in einem Einkaufszentrum an der Bergwaldstraße, in einem Parkhaus an der Überlinger Straße und in der Innenstadt. Noch am gleichen Tag wurden die Beschuldigten beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt und anschließend in die Gefängnisse gebracht. Dort sitzen sie wegen des Verdachts, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben, bis jetzt in Untersuchungshaft.