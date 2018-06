Sprachliche Förderung beginnt bereits im Kindergarten

Den Europäischen Tag der Sprachen am Samstag, 26. September, nehmen die 18 Sprachförderinnen und 16 Hausaufgabenhelferinnen in Pfullendorf zum Anlass, auf ihre Arbeit in den Kindergärten und Schulen aufmerksam zu machen. „Wer eine Sprache – vor allem des Landes, in dem er lebt – nicht beherrscht, läuft Gefahr, isoliert in seiner Welt zu verbleiben“, schreiben die Frauen in einer Pressemitteilung. „Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Erweiterung der Sprachkenntnisse Türen und Tore für eine neue Welt eröffnen können.“

Die sieben Kindergärten und die beiden Grundschulen der Stadt Pfullendorf bieten seit 1998 Sprachförderung und Hausaufgabenhilfe an. „Die Stadt hat frühzeitig erkannt, welcher Stellenwert Sprache als Integrationsmaßnahme für Kinder mit Migrationshintergrund und für Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist, zukommt“, heißt es in der Pressemitteilung. Sprache sei in erster Linie ein Mittel zur Kommunikation in Alltagssituationen. Kinder müssten einander sprachlich verstehen können, um sich etwa in der Kindergartengruppe oder im Sportverein bewegen und entwickeln zu können.

Sprache ermöglicht Gestaltung

„Kinder müssen eigene Bedürfnisse äußern und auf Mitteilungen anderer Kinder oder von Erwachsenen reagieren können“, schreiben die Sprach- und Hausaufgabenhelferinnen. „Die Kinder sollen mithilfe eines ausgewogenen Spracherwerbs in der Lage sein, die Gesellschaft, in der sie leben, aktiv mit zu gestalten.“

Viele Kinder benötigten gezielte sprachliche Förderung bereits im Kindergarten, um den späteren Anforderung in der Schule gewachsen zu sein. Der Bedarf steige stetig. Mit ihrer Arbeit in den Einrichtungen wollen die Frauen sowohl Sprechfreude als auch Sprachverständnis und Wortschatzerweiterung fördern. Dabei sollen alle Sinne zur Vertiefung des Gelernten angesprochen werden. Besonders Spiele, Rollenspiele, das Singen mit Bewegungsabläufen, das Vorlesen und Lesen und das Erfinden von Geschichten eigneten sich gut, um auf spielerische Weise Sprache zu lernen.

Im Unterschied zur Logopädie ist die Sprachhilfe keine Sprachheilung oder Therapie, sondern eine Förderung, die sich auf das Erlernen, die Erweiterung und Vertiefung der deutschen Sprache erstreckt. Die Förderung erfolgt zwei bis drei Stunden pro Woche in Kleingruppen.

In der Hausaufgabenbetreuung werden die Schüler bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützt. Ziel ist es, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern. Um die Koordination und Organisation der Sprachhilfe kümmert sich ein Sozialpädagoge des Erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth im Auftrag der Stadt Pfullendorf.