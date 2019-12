Sportartikelgeschäft in Pfullendorf eröffnet

Heinz Peter Gruber hat in Pfullendorf das Geschäft „Future Sports“ eröffnet. Damit ist ein weiteres Vorhaben aus dem Teilnehmerfeld des von der Stadt Pfullendorf veranstalteten Gründerwettbewerbs „Lebe Deine Idee! Mach Dich selbstständig.“ seit 5. Dezember in der Pfullendorfer Innenstadt realisiert, heißt es in der Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung.

Der Sportartikelladen von Gruber befindet sich in der Uttengasse 25 und hat American Football und Baseball im Segment. Als langjähriger und ausgewiesener Kenner der Szene bestätigt der Inhaber, dass „diese beiden Sportarten längst auch in Deutschland und in unserer Region zuhause sind“. Selbst einst als Spieler angefangen, war er von dem „Virus Football“ dermaßen infiziert, dass eine jahrzehntelange Trainerkarriere folgte und auch sein berufliches Tun immer mit diesem Sport verbunden war.

Mit seinem privaten Umzug nach Pfullendorf gab Heinz Peter Gruber auch sein Spezialgeschäft im Herzen von München auf, um in Pfullendorf diesen Betrieb fortzuführen. „Ich habe bereits einige Kontakte zu den Vereinen vor Ort und in der Region geknüpft“, berichtet Gruber. Viele von ihnen hätten zudem auch Interesse bekundet, ihren Bedarf an Sportausstattung bei Future Sports zu decken, äußert er auf Nachfrage von Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu.

Gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus dem gesamten Landkreis Sigmaringen besuchte Mathieu am Dienstagabend das neue Geschäft im Rahmen der regelmäßigen Treffen der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsförderung. Die Förderer zeigten sich laut Pressemeldung über den Zuwachs in der Pfullendorfer Innenstadt erfreut und seien zum Teil überrascht gewesen, wie viele Vereine es im Bereich Baseball und American Football in der Region gibt.