Spendenübergabe an die Sozialstationen

Die Sparkasse Pfullendorf unterstützt die Sozialstationen St. Elisabeth in Pfullendorf und St. Heimerad in Meßkirch mit einer Spende in Höhe von 2.000 Euro aus dem PS-Sparen, das sie jedes Jahr für soziale und kulturelle Zwecke in der Region ausschüttet. „Das Wohl der Menschen in unserer Region ist uns eine Herzensangelegenheit. Mit unserer Spende wollen wir einen kleinen Beitrag leisten, damit ältere und hilfsbedürftige Menschen in einer professionellen Betreuung Gemeinschaft leben und erleben können“, so Vorstandsvorsitzender Hubert Rist.

Viele Menschen wünschen sich, so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung zu leben, heißt es in der Pressemitteilung der Sparkasse zur Spende. Wer einen Demenzkranken oder einen hilfsbedürftigen Menschen zu Hause pflege, wisse um die Dauerbelastung, die damit verbunden ist. Die Tagespflegen der kirchlichen Sozialstationen im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch würden da Entlastung bieten. Ihre Gäste in der Tagespflege starten morgens nach der Ankunft mit einem Frühstück. Danach stehen verschiedene Beschäftigungsangebote wie gemeinsames Backen, Gedächtnistraining, Spaziergänge oder Zeitungsrunden mit der Diskussion aktueller Ereignisse auf dem Programm. Nach dem Mittagessen, das auch mal gemeinsam vorbereitet wird, und nach einer Ruhephase endet der Tag mit Kaffeetrinken, weiteren Angeboten und der Fahrt zurück in die eigene Wohnung.

Ulrich Wichert, Vorstand der Sozialstationen, will diesen Betrag gezielt zur Verbesserung des Angebots einsetzen. Er schaut besorgt auf die Betreuung von älteren und hilfsbedürftigen Menschen. Die Pandemie stellt das Pflegenetz nach wie vor vor sehr große Herausforderungen.