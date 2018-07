Spende für die Pfullendorfer Tafel

Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch hat 1000 Euro an die Pfullendorfer Tafel gespendet.

Den entsprechenden Scheck überreichten Vorstandsmitglied Carsten Knaus und Regionaldirektor Bernd Ruther an Heinz Bosch, Leiter des Tafelladens an der Uttengasse. Die erste Tafel war vor 25 Jahren in Berlin gegründet worden. Der Tafelladen in Pfullendorf feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen: Seit dem 4. Juni 2008 sammelt die gemeinnützige Organisation überschüssige Lebensmittel und verteilt sie an bedürftige Menschen aus der Region.