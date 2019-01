SPD will den Stadtgarten erhalten

Der Ortsverein der SPD in Pfullendorf fordert den Stadtgarten in einen Generationen-Park umzuwandeln. Der Stadtgarten sei eines der letzten verbliebenen Grünflächen in der Innenstadt, der nach Ansicht der SPD-Pfullendorf zu erhalten gelte. Statt der geplanten Bebauung des Stadtgartens mit einem Altenpflegeheim will die SPD die Umwandlung des bestehenden Areals in einen Generationen-Park vorantreiben.

Aktuell sei der Pfullendorfer Stadtgarten allerdings mehr ein Schandfleck, denn ein Ort, an dem man sich gerne aufhält. In seinem jetzigen Zustand stünde der Stadtgarten für Alkoholgelage, Schlägereien und Drogen. Der vorhandene Spielplatz werde zwar genutzt, doch weichen viele Eltern lieber auf den Waldspielplatz oder die Seepark-Spielplätze aus.

Grünfläche ist für Attraktivität der Innenstadt wichtig

Außerdem sei der Stadtgarten für die Attraktivität der Innenstadt wichtig. Die Innenstadt blute aus: Fehlende Geschäfte und fehlende Freizeitmöglichkeiten seien dafür die Hauptgründe. Der Innenstadt fehle es an Flair. Wer die Pfullendorfer City erfolgreich reaktivieren will, der kommt um den Stadtgarten nicht herum. Der Stadtgarten liegt zentral, die Wege dorthin sind kurz und es bieten sich dort ideale Bedingungen für eine Neugestaltung, so die Begründung der SPD. Ihr schwebt die Schaffung eines Generationen-Parks vor. Es soll ein Park geschaffen werden, in dem sich Alt und Jung gleichermaßen wohlfühlen können, so die Vision der Pfullendorfer SPD.

Die geplanten Maßnahmen könnten, nach Auffassung der SPD, ohne Millioneninvestitionen realisiert werden. Ihnen schwebt die Schaffung einer Sonnenliegewiese, eines Schachspielfeldes mit Terrassenplatten oder eines Bolzplatzes mit Basketballkörben vor. Der Kinderspielplatz soll umgestaltet und mit mehr Spielgeräten ausgestattet werden. Ausreichend beschattete Ruhebänke gehören ebenso zu dem Generationen-Park wie der Bau eines Hochzeits-Pavillions, sowie eines Kiosks und die dauerhafte Aktivierung des vorhandenen Toilettenhäuschens.

Die Verbindung zwischen Park und Innenstadt soll mit einem Generationen-Weg nach Überlinger Vorbild hergestellt werden. Die vorhandenen Rad- und Wanderwege enden an der Stadtgrenze. Dies seien alles Maßnahmen, die den Stadtgarten nicht nur familien- und generationenfreundlicher machen würden, sondern auch mehr Leben in die Innenstadt bringen würden, ist sich die SPD sicher.