SPD schlägt Hallenbad-Neubau vor

Der Ortsverein der SPD in Pfullendorf hat in den vergangenen Monaten vor allem um Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai geworben. Jetzt nehmen auch die inhaltlichen Vorstellungen Gestalt an. Eine davon ist der Neubau eines Hallenbads. Eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung soll die Bundeswehr spielen.

Warum ihr der Hallenbad-Neubau am Herzen liegt, begründen die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung. „Das bisherige Hallenad in der Härleschule ist für Schul- und Vereinssportzwecke nicht nutzbar“, heißt es darin. Der von der SPD angedachte Neubau solle deshalb über Schwimmbahnen von 50 oder 25 Metern verfügen. Dass die Stadt ein solches Vorhaben nicht alleine bewältigen kann, ist dem Ortsverein aber durchaus bewusst. Deshalb schlägt er eine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr vor.

Schließlich müssen alle Soldaten mindestens einmal im Jahr ihre Schwimmfertigkeiten nachweisen. Dabei gehe es um Streckenschwimmen in Badebekleidung und in Uniform, teilt Thomas Merten, Presseoffizier des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen in Pfullendorf, mit. Ein Großteil dieser Schwimmausbildung werde aufgrund der örtlichen Nähe im Pfullendorfer Freibad absolviert. Darüber hinaus nutze die Bundeswehr eine Schwimmhalle in Bad Saulgau und ein eigenes Schwimmbad in Stetten am kalten Markt – nicht aber das Hallenbad in Pfullendorf.

Dazu, ob die Bundeswehr einen Hallenbad-Neubau in Pfullendorf für sinnvoll erachtet, wollte sich Thomas Merten vorerst nicht äußern. Für die SPD aber steht fest: „Die Bundeswehr braucht Schwimmkapazitäten, die sie in Pfullendorf nicht vorfindet. Ein von Zivilisten und Soldaten nutzbares Hallenbad passt in die Zukunftsplanung und wird auch an anderen Standorten so genutzt.“

Zuwachs an Lebensqualität

Darüber hinaus verweisen die Sozialdemokraten auf die Geothermie-Anlage an der Staufer-Kaserne, die 2019 ihrer Bestimmung übergeben werden solle. Es biete sich an, diese Energiequelle dann auch an das neue Hallenbad anzuschließen. Ganz grundsätzlich werde ein sportliches Hallenbad den Schwimmsport und die Lebensqualität in Pfullendorf positiv beeinflussen.

„Diejenigen, die im Sommer das Pfullendorfer Freibad besuchen, würden bei schlechtem Wetter mit Sicherheit auch ins neue Hallenbad gehen“, ergänzt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Hans Halder im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Könne das neue Hallenbad an die Technik des Freibads angeschlossen werden, sei eventuell eine ganzjährige Öffnung möglich. Halder plädiert dafür, sich von den möglichen Kosten für ein neues Freibad nicht gleich abschrecken zu lassen.

„Erst einmal müsste geklärt werden, was ein neues Bad überhaupt kosten würde“, sagt er. Dann müssten weitere Fragen beantwortet werden: Gäbe es für das Projekt einen Zuschuss vom Bund? Würde die Bundeswehr tatsächlich mit einsteigen? Würde sich das Land beteiligen, wenn auch Pfullendorfer Schüler das Bad nutzen? „Wenn wir die Antworten auf diese Fragen kennen, können wir weiter planen – oder auch nicht“, sagt Hans Halder.

Die Stadtverwaltung überzeugt diese Argumentation aber erst einmal nicht. „Für die Bundeswehr kann ich nicht sprechen“, sagt Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp. „Aber im städtischen Haushalt sehe ich für ein solches Projekt in den kommenden zehn Jahren kaum Spielraum.“ Dafür stünden zu viele andere wichtige Investitionen auf der Agenda – vor allem in ein neues Pflegeheim und in die Schulen. Auch an einem Ersatz für das marode Kindertagheim der evangelischen Kirchengemeinde würde sich die Stadt beteiligen.

So bereitet sich die SPD auf die Kommunalwahl vor

Vor gut einem Jahr hat die Pfullendorfer SPD Hans Halder zum neuen Vorsitzenden gewählt. Dieser will den Ortsverein in den Kommunalwahlkampf 2019 führen. „Die Stadt wird von Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat grundsätzlich gut gamanagt“, sagt Halder. Doch die SPD wolle eine Prise Flair, Pfiff und Phantasie hinzufügen. Dafür hat der Ortsverein in den vergangenen Monaten eine Liste mit „Denkanstößen“ entwickelt. Die Bandbreite reiche dabei von Projekten, die auf den ersten Blick unmöglich erscheinen, bis zu Ideen, die relativ problemlos umsetzbar sein müssten, sagt Hans Halder. „Es ist aber nicht unser Anspruch, die Sachen bis auf das Niveau eines fertigen Gutachtens auszuarbeiten.“

Als politisches Ziel gibt die Pfullendorfer SPD beispielsweise gebührenfreie Kindergartenplätze vor. „Das kann die Stadt zwar nicht alleine stemmen, aber sie kann sich dafür einsetzen“, sagt Hans Halder. Die frühkindliche Bildung ermögliche Mädchen und Jungen aus verschiedenen sozialen Verhältnissen für den Start ins Schulleben zumindest ähnliche Chancen. Als weiteres Projekt stellt sich die SPD eine „grüne Innenstadt“ vor. „Der Stadtgarten sollte aufgefrischt werden, beispielsweise mit einem neuen Spielplatz für Kinder und einer Boule-Bahn für Erwachsene“, sagt Hans Halder. Von der Idee, im Stadtgarten einen Neubau für das Pflegeheim zu errichten, hält er hingegen nicht viel. „Und ein Parkplatz ist an dieser Stelle auch nicht nötig.“

Andere Denkanstöße der SPD sind Baugebiete mit Sozialquote, der Ausbau von Radwegen zu Tourismus-Achsen, eine Art Dorfgemeinschaftshaus für die Kernstadt sowie ein Mikro-Depot für Paketdienste. Als Ziel für die Wahl am 26. Mai haben sich die Sozialdemokraten einen Stimmenanteil von 15 Prozent gesetzt. Damit will sich die SPD wieder Sitze im Pfullendorfer Gemeinderat sichern.