SPD-Ortsverband strebt Plätze am Ratstisch an

Der Pfullendorfer Ortsverband in der Sozialdemokratischen Partei (SPD) ist fest entschlossen, bei den Kommunalwahlen im Mai mit einer eigenen Liste anzutreten. „Wir haben schon einige Kandidaten gefunden und mit anderen sind wir im Gespräch“, hat Hans Halder beim monatlichen Mitgliedertreffen am Freitag keinen Zweifel am ehrgeizigen Ziel des im Jahr 2015 neu aufgelebten Ortsverbands gelassen. Wenigstens ein paar Sitze im Gemeinderat will man erobern.

Was im Moment noch hauptsächlich fehlt, sind Frauen, die sich um ein Mandat bewerben. „Das ist im ganzen Kreis das gleiche, die Frauen haben Bedenken, dass sich ein Engagement in der SPD negativ auf die berufliche Karriere ihres Mannes auswirkt“, erklärte Michael Femmer, der den Vorsitz im Kreisverband inne hat. 28 Mitglieder hat der Ortsverband aktuell. Jetzt vor den Wahlen wollen sie sich, so Halder, der die Mitgliedertreffen bisher bei sich zuhause ausrichtete, „nicht mehr am Andelsbach verstecken, sondern in der Öffentlichkeit zeigen“. Erstmals wurde deshalb öffentlich eingeladen und im „Mohren“ getagt.

Lokales Thema an diesem Abend war das Reggae-Festival im Seepark, dem die Stadt bekanntlich für die Zukunft eine Absage erteilt hat. „Wir haben bereits über ein Bürgerbegehren nachgedacht“, erklärte Halder, aber ein Gespräch mit den Veranstaltern habe ergeben, dass von deren Seite kein Interesse mehr an einem Festival in Pfullendorf bestehe. „Sie wollen irgendwo hingehen, wo es nicht so schwierig ist“, sagte Halder. Und: „Wir bedauern die Entscheidungen der Stadt und der Veranstalter. Das Festival hat Farbe nach Pfullendorf gebracht.“

Natürlich wurden auch die Wahlen in Bayern und Hessen und der steile Absturz der SPD diskutiert. Zu angepasst sei die Partei geworden, zu sehr ein Teil der Merkel-Politik, war der Grundtenor. Zu wenig spüre man das Soziale, das die Partei im Namen habe, und zu wenig sei bekannt, dass es die SPD war, die soziale Errungenschaften wie den Mindestlohn oder die Mütterrente bewirkt hat. „Wir müssen wieder die Partei der Arbeiter und kleinen Leute werden.“ Ein Standpunkt, den der Kreisverbandsvorsitzende bei einem SPD-Kongress in Berlin persönlich vortragen will.

Zumindest vor Ort will der Verband nun sozial tätig werden. „Wir wollen die kleinen Leute an die Hand nehmen und ihnen bei ihren Problemen zur Seite stehen“, sagte Halder, der durchaus auch in der Industriestadt Pfullendorf Handlungsbedarf sieht, beispielsweise beim bezahlbaren Wohnraum. Er ist deshalb schon mit einem Bauträger im Gespräch, dem er eine Mischkalkulation aus teureren und günstigeren Wohnungen vorgeschlagen hat. „Es ist Sache des Gemeinderats, beim Bau von Wohnungen zur Auflage zu machen, dass ein bestimmter Anteil an günstigerem Wohnraum geschaffen wird“, erklärte er. Handlungsbedarf sieht Halder außerdem bei den Spielplätzen. Seine Vision: Ein richtig großer eingezäunter Spielplatz im Stadtgarten, auf dem sich die Mütter, die keinen Sandkasten und keine Schaukel im Garten haben, treffen und die Kinder geschützt spielen können. Und auch bei der Sanierung der Härle-Schule hat er ein Versäumnis entdeckt: „Es gibt an der Zufahrt keine Haltebuchten, in denen Mütter kurz anhalten und ihre Kinder aussteigen lassen können.“ Stattdessen würden sich tagtäglich beim Einparken und Ausparken Gefahrensituationen ergeben.

Vor den Kommunalwahlen will der Ortsverband nun verstärkt auf sich aufmerksam machen, um Wählerstimmen zu gewinnen. Dabei sollen keine Mühen gescheut werden. Selbst einige Redner mit prominenten Namen wie der Abgeordnete Lother Binding, finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und Kommunalexperte der SPD, sind für eine Veranstaltung in Pfullendorf im Gespräch.