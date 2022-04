Spaß für die ganze Familie

Die Stadt Pfullendorf bietet eine besondere Tour für Familien an: Esel-Trekking. Wie die Verwaltung mitteilt, geht es am Sonntag, 15. Mai, gemeinsam mit sechs Eseln auf Tour. Kinder dürfen auch aufsitzen und reiten, Eltern und Erwachsene können die Tiere führen. Die ganz Kleinen dürfen abwechselnd in die Kutsche sitzen und sich ziehen lassen, kündigt die Stadt an. Am Ziel gibt es Zeit für eine ausgiebige Rast.

Start und Treffpunkt ist der Pfullendorfer Bahnsteig am Stadtgarten um 10.15 Uhr, passend zum Eintreffen der Räuberbahn.

Anreisen kann man mit dieser aus Aulendorf (ab 9.13 Uhr), Altshausen (9.23 Uhr), Hoßkirch (9.36 Uhr), Ostrach (9.49 Uhr) und Burgweiler (9.58 Uhr), aber auch Nicht-Bahnfahrer können an dieser Tour teilnehmen.

Die etwa zweistündige Tour führt die Gruppe und ihre tierischen Begleiter nach Tautenbronn und endet wieder am Pfullendorfer Bahnsteig. Nach einem Besuch des danebenliegenden Spielplatzes „Räuberburg“ oder einem kulinarischen Abstecher in die Altstadt besteht die Möglichkeit, um 14.18 Uhr mit der Räuberbahn zurück zu fahren.

Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind kostenfrei, für Kinder von 6 bis 12 Jahren liegen die Kosten für die Esel-Tour bei 5 Euro, Einzelpersonen bezahlen 12 Euro (Bahnreisende 8 Euro). Es gibt auch ein Familienticket für 30 Euro (Bahnreisende 20 Euro). Die Bezahlung erfolgt in bar direkt vor Ort.

Für genauere Planungen bitte bei der Tourist-Info anmelden unter Telefon: 07552 / 25 11 31, oder per E-Mail: tourist-information@stadt-pfullendorf.de.

Weitere Termine sind Sonntag, der 12. Juni und Sonntag, der 28. August.