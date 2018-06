Sparkassenkunden nehmen die Störung gelassen

Die Netzwerkstörung bei der Sparkasse, die am Freitagvormittag einen Großteil der Geldautomaten in Baden-Württemberg lahmgelegt hat, ist für die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch glimpflich ausgegangen. „Die Bargeldversorgung unserer Kunden war zu jeder Zeit sichergestellt“, sagte Regionaldirektor Bernd Ruther der Schwäbischen Zeitung am Nachmittag. Kunden hätten während der Störung nie länger warten müssen als üblich.

Gegen 8 Uhr hatten Ruther und seine Kollegen festgestellt, dass die EDV nur noch instabil läuft. Später fielen unter anderem die drei Geldautomaten und vier Kontoauszugsdrucker in der Hauptstelle an der Bahnhofstraße aus. Daraufhin wurden an den Schaltern sieben statt der üblichen fünf Mitarbeiter eingesetzt.

„Wir haben über Mittag durchgearbeitet und konnten den klassischen Kundenverkehr relativ problemlos abwickeln“, sagt Bernd Ruther. Sowohl das Zahlen mit EC-Karte als auch das Geldabheben an Automaten anderer Banken sowie das Homebanking hätten weiter problemlos funktioniert. „Die Kunden haben verständnisvoll reagiert“, sagt Ruther. Ab 13.40 Uhr habe die Technik dann wieder funktioniert.