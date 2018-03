Sparkasse zeigt experimentelle Kunst

Ein Experiment, das im vergangenen Jahr mit dem Projekt „Kunst pro Quadratmeter“ und einer ersten Ausstellung in Sigmaringen seinen Anfang nahm, wird derzeit in Pfullendorf unter dem Titel „Kunst pauschal“ fortgesetzt. Der Sigmaringer Künstler und Restaurator Jürgen Schulz-Lorch zeigt in der Sparkasse Bilder, die er gemeinsam mit seiner Künstlerkollegin Susanne Hackenbracht aus dem Walder Ortsteil Ruhestetten gemalt hat. Am Montag wurde die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet.

Rund 50 Besucher, darunter einige Freunde des Rotary-Clubs Pfullendorf-Meßkirch, in dem Susanne Hackenbracht Mitglied ist, wollten die jüngsten gemeinsamen Werke der beiden kennen lernen. An die Rotarier fließen 20 Prozent des Verkaufserlöses aus den Bildern für einen guten Zweck.

Die Leinwand als Arena

Die Laudatio zur Ausstellung hielt die Pfullendorfer Kunsthistorikerin Katharina Wetzel. Sie sprach von der „gestischen Malweise“, die beiden Künstlern gemeinsam ist, und wies auf das „leuchtende Ultramarinblau“ hin, das die Bilder zu einer Besonderheit macht. Die Leinwand werde zu einer Arena, in der man sich austoben wolle, sagte Wetzel. Anders als bei ähnlichen Kunstprojekten seien die Bilder signiert und damit wertvoll für die Nachwelt.

In der Tat stellen die gemeinsam mit Walzen, Stöcken und Pinseln entstandenen Werke der beiden Künstler eine Besonderheit dar. Ursprünglich malten Susanne Hackenbracht und Jürgen Schulz-Lorch zwei überdimensionale Bilder. Diese Bilder wurden dann in jeweils zehn Einzelstücke geteilt, die nun einzeln verkauft und damit „in alle Winde“, wie Schulz-Lorch es gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ ausdrückte, verstreut werden. „Kreativ ist nicht nur das Malen, sondern auch die Konzeption“, sagte er. Das gemeinsame Arbeiten an einem Bild sei wie ein Dialog. „Wir spielen miteinander.“ Dabei werde der eigene Ehrgeiz zurückgestellt und geschaut, was passiert. „Alles, was gemacht wird, wird mit Leidenschaft und Inspiration gemacht“, ergänzte Susanne Hackenbracht. Sie war sich mit Jürgen Schulz-Lorch einig darin, dass weitere gemeinsame Experimente folgen sollen.

Preisnachlass für Mutige

Eine Besonderheit, die zum künstlerischen Konzept gehört, ist auch der Verkauf der Bilder. Wer voller Vertrauen in die beiden Künstler mutig genug war, ein Bild bereits vor der Ausstellung und damit ohne eigene Inaugenscheinnahme zu erwerben, erhielt einen satten Preisnachlass von 100 Euro.

Drei Bilder, so berichtete Susanne Hackenbracht, haben auf diesem Weg bereits einen neuen Besitzer gefunden. 17 Bilder können gegen den höheren Preis noch erworben werden. Außerdem zeigt die Ausstellung etwa ein Dutzend Bilder und Objekte, die die beiden Künstler jeweils allein geschaffen haben.