Sparkasse unterstützt das Werkstättle

Den Menschen zu helfen, die in Gesellschaft, Arbeit und Beruf von Ausgrenzung bedroht sind, dafür setzt sich der Verein Werkstättle in Pfullendorf seit rund 34 Jahren ein. Nun hat die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch die Einrichtung mit einer Spende unterstützt. Das berichtet das Geldinstitut in einem Schreiben.

Derzeit bietet das Werkstättle circa 150 Arbeits- und Beschäftigungsplätze an. Die Menschen haben eine Aufgabe, ihr Leben hat wieder einen Sinn. Durch diese Unterstützung haben schon über 1000 Menschen den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt doch noch geschafft. Der Werkstättle-Verein sei ein wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur in unserer Region, heißt es im Schreiben der Sparkasse weiter. Vorstandsvorsitzender Hubert Rist und Regionaldirektor Bernd Ruther von der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch überreichten 2000 Euro an Joseline Reutter, Vorstand des Werkstättle.

Die Corona-Krise stellt den Werkstättle Verein nach wie vor vor extrem große Herausforderungen. Damit auch künftig Hilfe geleistet werden kann und wichtige Maßnahmen finanziert werden können, ist die Einrichtung auf Spenden angewiesen. Wer Gutes tun will, kann mit einer Spende auf das nachfolgende Konto unterstützen: IBAN: DE17 6905 1620 0000 4656 33, SOLADES1PFD.