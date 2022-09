Sparkasse ersetzt ihre Filiale in der Pfullendorfer Innenstadt durch einen Automaten

Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch wandelt ihre Geschäftsstelle in der Innenstadt in eine Selbstbedienungsfiliale um. Der Grund: Die langjährige Mitarbeiterin Ulrike Schlosser ging nach 43 Jahren in den Ruhestand.

Kunden nutzen das Angebot seltener

Das Kundenverhalten habe sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Der Service in der Filiale werde nicht mehr so häufig in Anspruch genommen. Stattdessen werden inzwischen viele Bankgeschäfte von den Kundinnen und Kunden digital mit PC oder Smartphone erledigt, schreibt das Kreditinstitut über die Gründe.

Das sind die Filialen der Bank

Aufgrund dieser Entwicklung werde die Geschäftsstelle Stadt in der Hauptstraße ab dem 1. Oktober in eine Selbstbedienungsfiliale umgewandelt. Insgesamt betreibt die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch elf Filialen mit persönlicher Beratung. Neben den beiden Regionaldirektionen in Pfullendorf und Meßkirch sind dies drei Geschäftsstellen mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Die sechs kleineren Filialen haben nicht an jedem Werktag geöffnet. Das Geschäftsgebiet der Sparkasse erstreckt sich über den badischen Teil des Landkreises Sigmaringen von Illmensee bis auf den Heuberg nach Stetten am kalten Markt.

Automaten übernehmen die Versorgung

Für die Kundschaft in Pfullendorf steht das gewohnte Selbstbedienungs-Angebot mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung. Wer den persönlichen Service in Anspruch nehmen will, ist in der Hauptstelle in der Bahnhofstraße willkommen.