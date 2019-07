Sozialverband bietet Boulekurs in Heiligenberg an

Der Ortsverband Pfullendorf im Sozialverband VdK bietet einen Boulekurs für Menschen jeglichen Alters mit oder ohne Behinderung an.

Matthias Heidenreich aus Heiligenberg ist ein erfahrener Spieler und gibt eine kostenlose Einführung in das sopannende Spiel mit den Kugeln. Gespielt wird auf der Anlage in der Camphill-Dorfgemeinschaft Hermannsberg in Heiligenberg. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Mitfahrgelegenheit wird angeboten. Treffpunkt ist am Montag, 29. Juli, und Montag, 5. August, jeweils um 17.45 Uhr am Stadtgartenvorplatz in Pfullendorf. Kugeln stehen zur Verfügung, dürfen aber auch gerne mitgebracht werden.

Wer Interesse hat, kann sich unter der Telefonnummer 07552/936 72 40 oder per E-Mail an info@apm-pfullendorf.de wenden.