Pfullendorf/Meßkirch (sz) - Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch hat 1500 Euro an die Sozialstationen St. Elisabeth in Pfullendorf und St. Heimerad in Meßkirch gespendet. Diese wollen das Geld zur gezielten Verbesserung ihres Angebots einsetzen.

„Wer einen Demenzkranken oder einen hilfsbedürftigen Menschen zu Hause pflegt, weiß um die Dauerbelastung, die damit verbunden ist“, schreibt die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Die Betreuungsgruppen der kirchlichen Sozialstationen im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch würden für Entlastung und erholsame Auszeiten sorgen. Ihre Gäste – ob mit oder ohne Demenz – werden durch Gedächtnis- und Bewegungsübungen, mit Tanz und Gesang sowie in Spielen ganzheitlich aktiviert und gefördert. Der jeweiligen Wetterlage und Jahreszeit angepasst, gehen die Mitarbeiter mit den Gästen spazieren oder gestalten einen ausgedehnten Kaffee- beziehungsweise Teenachmittag. „Die Sozialstation St. Elisabeth in Pfullendorf und St. Heimerad in Meßkirch sind ein wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur in unserer Region“, schreibt die Sparkasse.

Die Bank unterstützt beide Einrichtungen mit Erlösen aus der Lotterie „PS-Sparen“. Vorstandsmitglied Carsten Knaus und Regionaldirektor Bernd Ruther überreichten den Spendenscheck über 1500 Euro an Stephanie Brändle, Irene Kohlmaier und Ulrich Wichert von den Sozialstationen.