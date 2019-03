Sozialminister stellt Maßnahmen vor

Hohen und bemerkenswert kompetenten Besuch haben die Eigentümer und Investoren des Gesundheitszentrums am Obertor am Freitag empfangen. Zu Gast war der baden-württembergische Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha, der von den beiden Landtagsabgeordneten im Kreis, Andrea Bogner-Unden und Klaus Burger begleitet wurde.

Lucha ließ sich kurz durch die Apotheke und die Räume der Hausarztpraxis führen und hatte dann ein offenes Ohr für die Sorgen von Apotheker Anton Siegle und den Ärzten Dr. Jürgen Winter und Dr. Atilla Akinli. Ein Austausch, der ihm wichtiger war, als die bereitgestellte Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. „Ich will einen Eindruck mitnehmen, denn wir brauchen Rückmeldungen, ob die Umsteuerungen auf dem richtigen Weg sind“, sagte der Sozialminister.

„Wir wollen nicht jammern, außer dass wir in der Stadt einen Hautarzt, einen Augenarzt und einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt brauchen“, eröffnete Anton Siegle das Gespräch, das sich schnell in Richtung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum entwickelte. Zumal Jürgen Winter die Situation in seiner Hausarztpraxis schilderte: „Die Zahl unserer Patienten steigt von Tag zu Tag.“ Als besonders fatal sah es Siegle an, dass es keinen Augenarzt in der Stadt gibt. „Wir haben mehrere Augenärzte in Sigmaringen und auch in Bad Saulgau, aber keinen hier“, sagte er und verwies nicht nur auf die weiten Fahrwege, sondern auch auf die zwingende Notwendigkeit einer Begleitung, gerade bei Augenarztpatienten.

„Wir können uns die Mediziner nicht backen“, sagte der Minister, der 25 Jahre lang als Krankenpfleger in der Sozialpsychiatrie gearbeitet hat und später ein Studium zum Sozialarbeiter und Manager im Sozial- und Gesundheitswesen abschloss, stellte aber eine ganze Reihe von politischen Maßnahmen vor, die eine Verbesserung der Situation bringen sollen. Unter anderem werden 150 neue Studienplätze für Mediziner eingerichtet und Anreize für eine Ansiedlung im ländlichen Raum geschaffen. Es sei aber auch wichtig, vor Ort attraktive Rahmenbedingungen für junge Ärzte herzustellen, wie Kinderbetreuung und Schulen, Verkehrsanbindung, Freizeit und Wohnen oder das Arbeitsplatzangebot für den Partner, sagte Lucha. Voraussetzungen, die in Pfullendorf erfüllt seien.

Minister ist für die elektronische Patientenakte

Der Minister sprach sich mit Nachdruck für die elektronische Patientenakte, eine stärkere Vernetzung und eine „Verantwortungsgemeinschaft“ aus. „Wir können uns diese ganze Mehrfachbehandlung nicht leisten und müssen lernen, die Ressourcen zielgenauer einzusetzen“, sagte Lucha. Entscheidend sei, was der Patient braucht und wie man ihm am besten hilft. „Wir müssen gemeinsam schauen, was wir brauchen und dann zielgerichtet fördern.“ Ebenso sprach sich der Minister für neue Strukturen wie Quartiersentwicklungen im medizinischen und pflegerischen Bereich aus, wie sie in Pfullendorf mit dem Krankenhaus und den Arztpraxen in der direkten Umgebung entstanden seien.

„Wir haben hier auf dem Land Qualitätsmerkmale, die oft nicht bemerkt werden“, ergänzte Klaus Burger. Zum Beispiel sei der Bau des Eigenheims oder das Halten eines eigenen Pferdes hier noch bezahlbar, die Natur liege direkt vor der Haustür. Es sei wichtig, den jungen Medizinern diese Vorzüge zu vermitteln. Auch Bürgermeister Thomas Kugler, der den Gästen kurz die Infrastruktur der Stadt vorstellte, wollte nicht jammern. „Wir sind froh, dass wir Leute wie diese Investorengruppe haben.“