Smith stellt alle in den Schatten

Die erste Angriffsreihe schießt die Ravensburg Towerstars weiter in Richtung direkte Play-off-Qualifikation in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Beim 5:2-Sieg gegen die Dresdner Eislöwen am Sonntag hießen die Torschützen Brian Roloff, Austin Smith, Konstantin Schmidt und wieder Brian Roloff. Beim 4:1 war der Drops im Prinzip gelutscht, Radek Kretan steuerte (auf Pass von Smith) das fünfte Ravensburger Tor bei.

Aber längst hat der Towerstars-Kapitän den goldenen Helm des besten Scorers im Team an Roloff abgeben müssen. Mit stattlichen 56 Punkten liegt der US-Amerikaner derzeit auf Platz acht in der Scorerliste der Liga. Dennoch wird Roloff derzeit von seinem Landsmann Austin Smith in den Schatten gestellt. Smith machte beim 5:3-Heimsieg gegen Kassel sowie bei der 3:4-Niederlage in Weißwasser drei Tore, beim Heimspiel gegen Dresden am Sonntag lieferte er wieder vier Punkte. Damit ist Smith der Mann der Stunde bei den Ravensburgern. Der Stürmer lieferte in seinen 23 Spielen für Ravensburg 36 Punkte und hat damit eine Quote von 1,56 pro Spiel. Da sind in der DEL 2 nur David Wrigley (Bietigheim/1,78) und Mike Collins (1,57/Kassel) besser. Mit Smith, Roloff und Schmidt hat sich offenbar ein neuer Topsturm gefunden. „Die spielen einfach gut, es macht Freude, die Jungs zu coachen“, sagt Towerstars-Trainer Dany Naud. „Wir haben einfach eine gute Chemie unter einander“, sagt Austin Smith, „es macht Spaß, zusammen zu spielen.“

„Heute waren wir wie ein Dieselmotor“, sagte Naud nach dem Spiel gegen Dresden, „es hat etwas gedauert, aber dann waren wir ruhig und beständig.“ Dank der klaren Führung zur Mitte des zweiten Drittels konnte Naud konstant mit vier Reihen durchspielen und sogar noch Kräfte sparen. Hans Detsch, Johannes Sedlmayr und Maximilian Schäffler bekamen jede Menge Eiszeit in Reihe vier. „Die haben ihre Sache sehr gut gemacht“, sagte Naud über die drei Stürmer. Und: „Auch beim 5:2 hat Maximilian Brandl einen harten Schuss geblockt, jeder hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt.“

Der ultimative Test war das Spiel gegen die Eislöwen freilich nicht. Für Dresden war es bereits das vierte Auswärtsspiel in Folge und dabei hagelte es auch die vierte Niederlage in Folge. Im Team waren laut Trainer Thomas Popiesch einige Spieler krank, die Spritzigkeit habe gefehlt. „Das soll aber keine Ausrede sein, wir waren einfach geistig nicht da“, sagte der Trainer. „Ravensburg war heute, auch mit dem Torhüter, zu stark und zu abgeklärt, deshalb war es hinten raus auch sehr deutlich.“

Bei den Ravensburgern greift derweil langsam ein Rädchen ins andere. So können die Towerstars mittlerweile auch im Powerplay enormen Druck ausüben, das war nicht immer so in dieser Saison. Auch in der Überzahl-Formation sorgte Nachverpflichtung Fabio Carciola für neuen Schwung. Carciola steht dabei permanent links an der blauen Linie, behauptet die Scheiben, hat immer ein Auge für den freistehenden Mann und kann mit seinen Schüssen direkt Tore erzielen. „Er hat Übersicht, er spielt in beiden Überzahlblöcken“, sagt Naud über Carciola, „das Powerplay läuft jetzt ganz gut, das ist sehr gut für uns, wenn wir auf die letzten Spiele der Hauptrunde schauen.“

Schauen dürfen die Towerstars langsam auch in Richtung Play-offs. Acht Punkte beträgt der Vorsprung derzeit auf Platz sieben, die direkte Qualifikation ist zum Greifen nah. In den nächsten Spielen zu Hause gegen Rosenheim (Freitag, 20 Uhr) und in Landshut (Sonntag, 17 Uhr) können die Towerstars wieder einen großen Schritt machen. Dann ist sicher wieder Torhüter Christian Rohde im Tor. Zuletzt bekam der Stammgoalie ein freies Wochenende und dafür Backup Matthias Nemec zwei Bewährungsproben. Nemec nützte die Chance und zeigte dem Trainer, dass er für weitere Einsätze bereit ist. „Ich bin mit den zwei Spielen zufrieden“, sagte Naud. „Bazi war müde, körperlich, vielleicht auch geistig, und es tut ihm sicher gut, einmal ein Wochenende Pause zu haben.“

Ein guter Schachzug des Trainerteams, denn ein ausgeruhter Goalie ist Gold wert in den Play-offs. Genauso wie ein funktionierendes Powerplay und eine schlagkräftige erste Reihe. Wenn man dann noch bedenkt, dass Ravensburg derzeit keinen einzigen verletzten Spieler hat, darf man sich schon auf die Play-off-Season freuen in Ravensburg.