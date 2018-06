Singen gewinnt ersten Heimkampf

Beim ersten Heimwettkampf in der 2. Kunstturnbundesliga Süd hatte der StTV Singen mit dem TV Herbolzheim einen nicht zu unterschätzenden Gegner zu Gast. Doch offensichtlich hatte das Team von Trainer Axel Leitenmair den verpatzten Ligauftakt gut weggesteckt, denn schon beim Aufwärmen zeigte sich eine ganz andere Mannschaft, die fest entschlossen war, als Sieger aus dieser Begegnung zu gehen. Und so war es dann auch: Die Gastgeber gewannen mit 47:20 Scorepunkte und 9:3 (Gerätepunkte).

Dass es dennoch nicht leicht werden würde sah man gleich am Boden, bei dem es ein knappes Remis von 4:4 Punkten gab. Doch bärenstarke Übungen am Pauschenpferd und begünstigt durch viele individuelle Fehler der Gäste bescherten Singen einen verdienten Gerätegewinn mit 14:0 Scores. Doch der Konter der Herbolzheimer folgte gleich darauf an den Ringen, an denen einzig der Schweizer Marco Walter in Diensten der Gastgeber punkten konnte. Hier machten sich wiederum die höheren Ausgänge der Gästeübungen bemerkbar, die das Gerät schließlich mit 10:2 für sich entschieden. Bei einem Zwischenstand von 20:14 Punkten bereiteten sich beide Teams in der Pause auf die nächsten drei Geräte vor.

Pfullendorfer Dehm hat Pech

Den Sprung eröffnete Christian Dehm mit einem Kasamatsu, den er sicher in den Stand brachte, jedoch konnte Gästeturner Antonio Huber durch einen höherwertigeren Sprung zwei Punkte für sich verbuchen. Starke Vorstellungen von Volker Wiechert und Tim Leitenmair und ein stark geturnter Yurchenko von Marco Walter sicherten jedoch den Hohentwielern das Gerät mit 6:2 Punkten. Jetzt galt es, den sich abzeichnenden Sieg nicht mehr aus der Hand zu geben. Am Barren begannen die Gäste wiederum mit Antonio Huber, doch Gastturner Martin Konecny konnte mit einer klasse Übung drei Punkte ergattern. In der Folge waren es dann wiederum Christian Dehm, Viktor Weißenberger und Tim Leitenmair, die mit sehr sicheren und sauber ausgeturnten Übungen den Gerätegewinn mit 10:0 sicherten.

Beim abschließenden Reck konnte seitens der Gäste nur der spätere Topscorer an diesem Tag, der Franzose Fabio Barzasi, mit einer mit hochwertigen Elementen gespickten Übung vier Punkte gewinnen. Doch Christian Dehm und Philipp Leitenmair konnten mit nahezu fehlerfreien Übungen ihrerseits je drei Punkte für sich verbuchen. Den Abschluss bildete dann eine wahre Flugshow von Martin Konecny, der ein Flugelement an das andere reihte und dafür von den Kampfrichtern mit fünf Punkten belohnt wurde und dem StTV Singen den Gerätegewinn von 11:4 Punkten sicherte. Alles in allem war es eine gelungene Heimpremiere gegen einen nicht ganz so starken Gegner, am Ende stand der eindeutige Sieg mit 47:20 Scorepunkten fest und die Geräte wurden mit 9:3 Punkten ebenfalls gewonnen.

Jetzt gegen TG Allgäu

Schon am kommenden Wochenende geht es wieder in eigener Halle gegen die TG Allgäu, die aktuell nun punktgleich mit dem StTV Singen auf dem dritten Tabellenplatz liegen.

Wettkampfbeginn ist wieder um 17 Uhr.