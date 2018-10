Der jetzige Ordnungsamtsleiter Simon Klaiber wird neuer Hauptamtsleiter der Stadt Pfullendorf. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, tritt Klaiber damit zum 1. April 2019 die Nachfolge von Hans-Jürgen Rupp an.

Hans-Jürgen Rupp, der seit 1968 bei der Stadt Pfullendorf arbeitet, verabschiedet sich Ende März in den Ruhestand. Dass Simon Klaiber dann seine Nachfolge antritt, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. September beschlossen – hinter verschlossenen Türen, wie es bei Personalangelegenheiten üblich ist. Simon Klaiber war nach seinem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl von 2008 bis 2017 in verschiedenen Bereichen bei der Stadt Sigmaringen tätig. Seit Oktober 2017 leitet er das Pfullendorfer Ordnungsamt.