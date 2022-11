Landessieger kommt aus Sigmaringen: Er ist der beste Geselle seiner Zunft

Es gibt nicht viele von ihnen, offiziell ausgezeichnete noch weniger: Orgel- und Harmoniumbauer. Einer, der beides ist, heißt Moritz Fleig, ist 23 Jahre alt und kommt aus Sigmaringen. Kürzlich ist er zum Landessieger der Handwerkerinnung gekürt worden.

Dass Fleig jetzt da steht, wo er steht, das hätte er vielleicht kurz nach seiner Abiturprüfung selbst nicht gedacht. Denn im Hinterkopf habe er schon immer diesen Gedanken gehabt, auf jeden Fall einmal zu studieren. „Nach dem Abi gibt es immer die Erwartungshaltung, dass man studiert“, sagt der 23-Jährige, der das Pfullendorfer Staufer-Gymnasium 2017 als Jahrgangsbester mit der Note 1,2 verlassen hat.

Musik und Handwerk verbinden

Und jetzt ab an die Uni? Musik-Theorie oder Tontechnik habe er sich vorstellen können. Doch Fleig, der selbst Kontrabass und Gitarre spielt, beginnt zu grübeln und irgendwann zu zweifeln. Die Bewerbungen auf ein freiwilliges ökologisches Jahr bleiben laut ihm erfolglos, also jobbt er ein Jahr in einem Unternehmen und baut Schaltschränke. Er merkt, dass ihm die Arbeit mit den Händen Spaß macht. Wieso also nicht Musik und Handwerk verbinden?

Fleig wird auf den Pfullendorfer Orgelbauer Glatter-Götz aufmerksam, der unter anderem die Orgel für die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles gebaut hat. Wenig später beginnt seine dreieinhalbjährige Ausbildung, die praktischen Erfahrungen sammelt er im Betrieb, für die Theorie (als Block-Unterricht) muss er nach Ludwigsburg, dort ist die einzige Schule dieser Art in Deutschland.

Ich hätte auch noch am Bundeswettbewerb teilnehmen können, aber das hat zeitlich leider nicht gepasst. Moritz Fleig

Viel weiter weg geht’s für Fleig aber während seiner praktischen Ausbildung. Der Markt für neue Orgeln in Deutschland sei überschaubar, erklärt der 23-Jährige. Sein Arbeitgeber ist nicht zuletzt deshalb international im Einsatz. „Welcher andere Azubi hat das schon? Ich habe die Möglichkeit, auch etwas von der Welt zu sehen“, schwärmt Fleig, der zum Arbeiten auch mal in die USA fliegen muss.

Von 500 bis 8000 Pfeifen

Momentan arbeiten Fleig und seine Kollegen am Wiederaufbau der Orgel der New Yorker Trinity Church - die war bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Projekt für mehrere Jahre, die Orgel hat rund 8000 Pfeifen. Zum Vergleich: Die Orgeln der meisten Kirchen in Dörfern schaffen es auf 500.

Das Gesellensstück ist ein Portativ. Quasi eine klitzekleine tragbare Orgel mit zwölf Metallpfeifen und zwei Holzpfeifen, einer kleinen Klaviatur, einem Balg und einer Mechanik. Alle Teile dafür hat Fleig selbst hergestellt. (Foto: Moritz Fleig)

Seine Gesellenprüfung mit einem Portativ (quasi eine kleine Orgel) als Gesellenstück hat Fleig schon im Januar abgelegt, dass da „jetzt noch was kommt“, damit habe er eigentlich nicht mehr gerechnet. „Ich hätte auch noch am Bundeswettbewerb teilnehmen können, aber das hat zeitlich leider nicht gepasst“, sagt Fleig - der nach wie vor nicht ausschließt, irgendwann noch zu studieren.