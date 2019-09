Siebenjähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Straße „Wattenreute“ ist am Samstag, 7. September, ein siebenjähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, hatte ein 34-Jähriger Autofahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen. Er kollidierte mit dem Jungen, der ihm auf seinem Fahrrad entgegenkam. Der Siebenjährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Autofahrer Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Atemalkoholtest ergab rund 0,5 Promille. Die Beamten veranlassten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, im Anschluss wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein des 34-Jährigen beschlagnahmt.