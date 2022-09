Sicherungskasten brennt

In einem Imbissladen in der Hohenzollernstraße ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr ein Sicherungskasten in Brand geraten. Das berichtet die Polizei. Ein Nachbar löschte den Kasten noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Dide Feuerwehrleute haben im Anschluss das Gebäude gelüftet. Der Sachschaden wird nach Mitteilung der Polizei auf rund 3500 Euro beziffert. Die Polizei schließt nicht aus, dass bei Reinigungsarbeiten Wasser in den Sicherungskasten gelangt und dadurch ein Kurzschluss entstanden sein könnte. Die Ermittlungen dauern an.