Sevgi Demirci liest türkischen Kindern vor

Eine gelungene Aktion für deutschtürkische Kinder hat es kürzlich in der Pfullendorfer Stadtbücherei gegeben. Mehr als ein Dutzend türkischstämmiger Kinder – zum Teil in Begleitung ihrer Mütter – waren der Einladung in die Steinscheuer gefolgt und trafen sich im Kinderbereich der Bücherei zum Bilderbuchkino.

Vorlesepatin Sevgi Demirci präsentierte dabei ein türkischsprachiges Kinderbuch und erzählte die Geschichte um eine kleine einsame Eule. Anschließend lud sie zum gemeinsamen Basteln von Masken ein, die sie sorgfältig vorbereitet hatte und von den Kindern mit großem Eifer und viel Freude gestaltet wurden.

Die türkischsprachigen Vorlesestunden sollen nun wieder in regelmäßigen Abständen angeboten werden, wie die Stadtbücherei informiert, denn sie schlagen eine Brücke zu den zahlreichen türkischstämmigen Familien in Pfullendorf und können zu einem Bibliotheksbesuch motivieren. Dabei sei die Neubürgerin Sevgi Demirci ein echter Glücksfall, sagt die Bibliotheksleitung, denn für die Mutter zweier Kinder ist das Vorlesen ein fester Bestandteil in ihrem Familienleben, das sie sehr gerne pflegt und auch anderen Familien weitergeben möchte. Als begeisterte Bibliotheksnutzerin engagiert sie sich seit langem für die Leseförderung und hat sich bereits in anderen Stadtbibliotheken mit unterschiedlichen Vorleseangeboten eingebracht.