Seniorentheater Dörrobst spielt im Kolpinghaus

Äußerlich zwar schon etwas vertrocknet, im Inneren aber voller Energie und äußerst kreativ – so beschreiben sich die Mitglieder des Seniorentheaters Dörrobst selbst. Am Freitag, 31. Januar, bringen die neun Senioren im Alter zwischen 60 und 75 Jahren ihr selbst verfasstes Stück „Nächste Ausfahrt Träume“ auf die Bühne des Kolpinghauses in Pfullendorf. Beginn der Aufführung ist um 20 Uhr.

Kennen gelernt haben sich die Mitglieder der Theatergruppe vor knapp drei Jahren bei einem Workshop in Meßkirch. Zu diesem hatte die Theaterpädagogin Lilo Braun eingeladen. Schnell fand die Truppe Spaß am kreativen Spiel und gab sich den Namen „Dörrobst“. Die nicht mehr so ganz taufrischen Mimen aus Meßkirch, Krauchenwies, Pfullendorf, Sigmaringen und Inzigkofen wollten es im fortgeschrittenen Alter noch einmal wissen.

Im aktuellen Stück „Nächste Ausfahrt Träume“ geht es um Träume in der letzten Lebensphase von Menschen. Jedes Mitglied der Gruppe entwickelte dafür seine eigene Rolle und spielt seinen eigenen Traum. Aus der Feder von Lilo Braun ist ein Werk entstanden, das mit Witz, Ironie und Augenzwinkern unterhält, gleichzeitig aber auch zum Nachdenken anregen will.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für neun Euro um katholischen Pfarramt Pfullendorf und für zehn Euro an der Abendkasse.