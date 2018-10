Seniorenforum diskutiert über Wohnraum-Situation

Ein Thema, das den Mitgliedern des Pfullendorfer Seniorenforums auf den Nägeln brennt, ist beim jüngsten Treffen in der vergangenen Woche erörtert worden: die Wohnungssituation in Pfullendorf im Allgemeinen und hinsichtlich bezahlbaren Wohnraums für ältere Menschen im Besonderen.

Bürgermeister Thomas Kugler nahm sich einen Vormittag lang Zeit, um mit dem Seniorenforum über die Lage in Pfullendorf zu sprechen. Das Seniorenforum unter der Leitung der städtischen Seniorenbeauftragten Ruth Schuttkowski setzt sich aus Mitgliedern aller Einrichtungen und Vereine, die sich mit älteren Menschen beschäftigen, zusammen.

Mit zahlreichen Beispielen machten die Teilnehmer deutlich, dass die Wohnungsnot inzwischen auch den ländlichen Raum erreicht hat und insbesondere der soziale Wohnungsbau fehlt – ein Problem, das auch der Bürgermeister, dessen Einwohnermeldeamt jährlich etwa 100 Zuzüge registriert, erkannt hat. Allerdings machte er deutlich, dass sich die Stadt aus finanziellen Gründen nicht im Wohnungsbau engagieren kann. „Unser Investitionsschwerpunkt ist im Pflegebereich und im Kinderbereich“, sagte Thomas Kugler.

Bürgermeister kritisiert den Bund

Der Bürgermeister kritisierte, dass der Bund seine Hausaufgaben über Jahre hinweg nicht gemacht habe. Deshalb sei jetzt die Verknappung des Wohnraums zu einem Problem geworden. Kugler berichtete weiter, dass die Nachfrage nach Bauplätzen für Einfamilienhäuser groß sei und auch einige neue Mehrfamilienhäuser und seniorengerechte Wohnungen entstanden oder in der Planung seien – Wohnungen, die allerdings nicht im Low-Budget-Bereich veräußert oder vermietet würden.

„Ich habe mich für eine der Wohnungen interessiert, die an der Kolpingstraße gebaut werden“, sagte eine Teilnehmerin des Treffens. „Aber das, was ich beim Verkauf meines Hauses bekomme, reicht nicht aus, um dort eine Wohnung zu bezahlen.“ Die Stadt brauche zusätzliche Wohnbauflächen und eine spürbare Entlastung bei den Baukosten, sagte Thomas Kugler.

Neues Gremium geplant

Der Bürgermeister erwartet, dass städtische Maßnahmen in der Innenstadt im nächsten Jahrzehnt eine gewisse Entlastung bringen könnten, sofern die Hauseigentümer zu Investitionen bereit seien oder ungenutzte Geschäftsräume in Wohnräume umgewandelt würden. Vorgeschlagen und vereinbart wurde schließlich, innerhalb des Seniorenforums ein Gremium zu bilden, das die Ideen zur Verbesserung der Wohnraumsituation zusammenführt und gemeinsam mit der Stadtverwaltung an Lösungen arbeitet.

Nach der Diskussion berichtete Ruth Schuttkowski von durchweg gut besuchten Veranstaltungen, die das Seniorenforum zum Schwerpunktthema Demenz durchgeführt hat und noch durchführen will. Für Dezember ist eine Seniorenadventsfeier in der Stadthalle geplant, zu der alle Senioren aus der Kernstadt und den Ortsteilen eingeladen werden. Außerdem plant das Seniorenforum einen Fachtag für Senioren, der auf den 30. November 2019 terminiert wurde. Weitere Themen, die demnächst anstehen, sind die Neuauflage eines Seniorenführers und die Fortsetzung eines Projekts für altersgerechte Spazierwege.