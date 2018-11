Selbst die Kleinsten schlagen sich tapfer

Der TSV Aach-Linz hat am Sonntag den ersten „Linzgau-Crosslauf“ veranstaltet, bei dem es für die 150 Teilnehmer querfeldein über Wiesen und Bäche ging. Sie überquerten so manches Hindernis in Form von Strohbuscheln oder Baumstämmen unterschiedlicher Höhen. Frank Karotsch und Franz Hug kommentierten die Läufe für die zahlreichen Zuschauer.

Die Bambini mussten ihren Lauf über 500 Meter bei strömendem Regen absolvieren. Doch die Mädchen und Jungen im Alter von bis zu sieben Jahren störte das nicht. Sie gingen mit Freude auf die Strecke. Tim Scheuble vom TSV Aach-Linz überquerte die Ziellinie als erster. Den zweiten Platz erzielte Jona Schulz (Mengens Triathleten) vor Paolo Herdt (TSV Aach-Linz). Bei den Mädchen gewann Anna Lohr (TSV Aach-Linz). Platz zwei belegte Marla Muffler (TSV Aach-Linz), Platz drei ging an Matilda Griener (Otterswang. Alle Teilnehmer des Bambinilaufs erhielten eine Medaille.

Die Schüler der Jahrgänge 2002 bis 2009 bestritten die 1600-Meter-Strecke. Für besondere Crosseigenschaften hatte der Regen mittlerweile gesorgt: Die Wiesenanteile waren rutschig geworden. In der männlichen Jugend beherrschte Aaron Sigg (Mengens Triathleten) das Feld und durchquerte das Ziel als erster, gefolgt von Daniel Schöneberger (Mengens Triathleten). Platz drei belegte Jason Leimer (TSV Aach-Linz). In der weiblichen Jugend dominierte Milena Herdt (TSV Aach-Linz) das Feld, gefolgt von Johanna Deppler (Mengens Triathleten). Platz drei ging an Nina Kleiner (Mengens Triathleten).

Der Jedermannslauf über 3200 Meter startete bei strahlendem Sonnenschein. Es siegte Markus Holzer (LSG Voralberg), Platz zwei ging an Finn Schmidt (TV Konstanz). Platz drei belegte Jonas Schelkle (Mengens Triathleten). Jule Sauer (Mengens Triathleten) erreichte das Ziel als erste Frau, gefolgt von Veronica Daue (Runsecco) und Swetlana Flach (Runsecco).

Während des Hauptlaufs über 7700 Meter zog Nebel auf und es wurde gleich etwas kälter. Die 60 Teilnehmer starteten dennoch mit viel Elan. Von Anfang an dominierten Christian Speck und Kai Kugler in allen fünf Runden das Teilnehmerfeld. Christian Speck (Lauftreff Zoznegg) belegte Platz eins, Kai Kugler (FH Runningzone Pfullendorf) den zweiten Platz. Platz drei ging an Rainald Rexroth (Billafingen).

Denkbar knapper Rückstand

Bei den Damen gewann Christin Wintersig (SV Reichenau). Platz zwei ging an Julia Demmer (FH Runningzone Pfullendorf). Andrea Schöneberger (Mengens Triathleten) belegte mit einer Hundertstel Sekunde Rückstand Platz drei.

Alle Athleten konnten sich im Anschluss an ihrem Lauf am Verpflegungsstand mit warmem Tee, Obst und Müsliriegeln stärken. Zudem erhielten die Sieger der einzelnen Läufe einen Glaspokal und einen Sachpreis. Organisiert hatten den Crosslauf Franz Hug und Andrea Höge. Sie und die Teilnehmer hoffen auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.