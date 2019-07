Sechslindenschüler kicken gegen Rechts

Eine „Belohnung“, so Schulleiter Thomas Randecker, erhalten die Haupt- und Werkrealschüler der Sechslinden-Schule: Am Dienstag, 16. Juli, fällt der Unterricht für alle Klassen aus. Stattdessen findet in Kooperation mit dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg und dem Deutschen Fußballbund (DFB) das Fußballprojekt „Kicken gegen Rechts“ statt.

„Unsere Kinder leben Toleranz vor, für sie ist es ganz normal, mit Kindern aus anderen Ländern umzugehen, deshalb haben sie einen solchen Tag verdient“, sagte Randecker bei einem Pressegespräch. Kinder aus 19 Nationen werden derzeit an der Schule unterrichtet und sehr häufig kommen neue Kinder in die Klassen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und nicht Deutsch sprechen.

Eine Herausforderung, die nicht nur die Lehrkräfte bewältigen, sondern auch die Kinder. „Was wir hier machen, ist die Supervorbereitung für Integration, es ist eine Zukunftsaufgabe, der sich die ganze Nation stellen muss“, ergänzte Richard Stahl, der an der Schule die zusätzlichen Deutschstunden für die Neuankömmlinge erteilt.

Der Mensch zählt

Auch für Schulsozialarbeiter Lars Brack ist Integration und Miteinander ein wichtiges Thema: „Unsere Schule ist eine bunte Schule, an der der Mensch zählt, deshalb möchten wir in jedem Jahr ein größeres Projekt für Toleranz veranstalten.“

Das Fußballturnier spiegle das selbstverständliche gemeinsame Zusammenleben wider. Die Schüler, aber auch Besucher von außerhalb, die Lust haben vorbeizukommen und mitmachen, dürfen sich von 8 bis 14 Uhr auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Im Mittelpunkt steht das Fußballturnier mit 14 Mannschaften aus den Klassen fünf bis zehn. Die Turnierleitung hat Patrick Fähnrich.

Klassen gestalten Trikots selbst

Er ist nicht nur ein Fußballspieler, der in der Region bekannt ist, sondern auch Talentförder-Trainer des DFB. Die Trikots gestaltet jede Klasse selbst. Und in jeder Mannschaft spielen Mädchen und Jungs gemeinsam. Dazu gibt es im Rahmenprogramm einen „Markt der Möglichkeiten“ mit acht Stationen, die Kurzweil und Unterhaltung garantieren. Wer alle durchlaufen hat, erhält am Ende eine Belohnung.

Mit dabei sind ein Menschenkicker, ein Fotoshooting, ein Airbrush, ein Quiz, ein Demokratie-Jenga oder ein Torwandschießen. Außerdem können am Stand des Demokratiezentrums der Menschenrechtsführerschein und am Stand des DFB das DFB-Fußballabzeichen erworben werden. Für das leibliche Wohl sorgt der Elternbeirat. Das Turnier wird hinter dem Schulgebäude auf dem „roten Platz“ ausgetragen und die Stände auf der dortigen Rasenfläche aufgebaut.