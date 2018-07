SCP wartet weiter auf ersten Sieg

Auch im siebten Anlauf blieb der SC Pfullendorf am Samstag sieglos, musste sich als Tabellenschlusslicht mit einem 1:1-Remis gegen den Vorletzten aus München begnügen. Der SCP begann stark und ging durch ein Abstauber-Tor von Kapitän Michael Falkenmayer nach nur zwei Minuten in Führung. Spielerisch ansprechende 20 Minuten schlossen sich an, dann gelang den Gästen der Ausgleich durch Gümüssü. Der SCP zeigte Wirkung, verfiel in den gewohnten Trott mit hoher Fehlpassquote. Im zweiten Durchgang ergaben sich zwar beiderseits Chancen, doch Plavci hatte mit einem schönen 18 Meter-Versuch Pech und Dicklhuber mit einer tollen Volleyabnahme. Beide Male reagierte Löwen-Keeper Eicher glänzend. Kurz vor Schluss verlor SCP-Kapitän Falkenmayer als letzter Mann den Ball gegen Gümüssü, doch dessen 30 Meter-Heber konnte Willibald gerade noch entschärfen. So blieb es bei einem leistungsgerechten Remis, mit dem die Gäste zufrieden sein konnten, der SCP dagegen ganz sicher nicht.