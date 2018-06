Favoritensturz! Der SCP schlug am Dienstagabend den Tabellenzweiten aus Elversberg mit 3:1. Für die Linzgauer trafen Battaglia (17.), Saccone (68.) und Kadrijaj(92.), fü Elersberg machte Buch den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Mit den Saarländern und dem Sportclub trafen gestern Abend nicht gerade die „Mannschaften der Stunde“ aufeinander. Elversberg gewann nur eine seiner vergangenen vier Partien, der Tabellenvorletzte sogar nur eines seiner letzten neun Spiele (2:0 bei Schlusslicht Bayern Alzenau).

Beide Mannschaften stiegen von Beginn an mit viel Tempo und gesunder Härte ein. 250 Zuschauer in der Geberit-Arena, darunter FC 08 Villingen-Coach Martin Braun, der Interesse an den Pfullendorfern Piero Saccone, Silvio Battaglia und dem suspendierten Christian Jeske zeigt, sahen, wie sich die kombinationssicheren Gäste aus dem Saarland die ersten Chancen herausarbeiteten. Doch Willibald-Ersatzmann Matthias Demmer war gegen den Elversberger Gross, der aus acht Metern frei zum Flachschuss ansetzte, erstmals auf dem Posten (3.). SVE-Abwehrhüne Thorsten Reiß rammte einen Kopfball über Demmers Kasten (5.) – der Sportclub konnte froh sein, die Anfangsminuten ungeschoren zu überstehen. Es kam noch besser für die Linzgauer: Silvio Battaglia machte in der 17. Minute das 1:0! Frick und Werne hatten sich herrlich durch die SVE-Abwehrreihe kombiniert, Werne dann maßgerecht für den SCP-Goalgetter aufgelegt. Das zehnte Saisontor Battaglias sah richtig gut aus...

Doch die Pfullendorfer Freude währte nicht lang: Buch gelang schon in der 17. Minute der Ausgleichstreffer, nachdem ihm der wieselflinke Elversberger Torjäger Krasniqi den Ball so perfekt aufgelegt hatte, dass er ihn aus sieben Metern gar nicht mehr am Tor vorbeischieben konnte – Demmer war da chancenlos.

Auch im zweiten Abschnitt wirkten die Gäste kombinationssicherer, doch das Tor machte erneut der SCP: Buch fällte Schreyeck im Strafraum – den fälligen Elfer verwandelte Saccone sicher zum 2:1 (68.).

Die Schlussphase war dramatischer kaum denkbar: Hochkarätige Chancen auf beiden Seiten, das bessere Ende hatte der Sportclub dann aber für sich: Der für den verletzten Battaglia eingewechselte Kadrijaj schloss in der Nachspielzeit einen Konter zum 3:1-Endstand ab!

Schon am Freitagabend geht es für die Sijaric-Elf bei der SG Sonnhof Großaspach weiter.