SCP-Formkurve zeigt steil nach unten

Der Pfullendorfer Höhenflug, der zwischenzeitlich in Platz zwei gipfelte, ist definitiv vorüber: Am Samstagnachmittag kassierte der SCP mit einem 1:3 gegen die U23 des Karlsruher SC schon die dritte Niederlage in Folge. Die Naivität, die seine Mannschaft bei den drei Gegentreffern an den Tag legte, dürfte Trainer Helgi Kolvidsson schwer zu denken geben.

Von unserem Redakteur Oliver Kothmann

Der Anschauungsunterricht in Sachen Abgeklärtheit, den Hessen Kassel dem SCP am vergangenen Mittwoch bei seinem 2:0-Sieg über die Linzgauer erteilt hatte, blieb, anders als von Kolvidson erhofft, gegen Karlsruhe ohne Wirkung. Ausgekontert im eigenen Stadion - drei blitzsaubere Tore nach schnellen Gegenstößen machten den KSC in der Geberit-Arena am Samstag zum unangefochtenen Sieger, denn schon nach einer knappen Stunde stand es 0:3. Voraus gingen den Toren jeweils vermeidbare Pfullendorfer Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Dank präziser Pässe der KSC-Mittelfeldspieler und intelligenter Laufwege der Angreifer kam das Nachwuchsteam des Zweitligisten so fast mühelos zu seinen Treffern. Pfullendorf hingegen ließ seinerseits jegliche Genauigkeit im Spiel vermissen, stand sich in seinen Bemühungen um Ausgleich, Anschluss und schließlich Ehrentor somit permanent selbst im Wege. Die „Unforced-Error-Quote“ bei Zuspielen und Ballannahmen erreichte ebenso Saisonrekordhöhe wie die Naivität im Abwehrverhalten. Ganz schwach hinten rechts zum Beispiel Michael Falkenmayer, der von der Außenbahn her einfach kein Spiel eröffnen kann. Doch Kolvidsson hat dem einstigen Mainzer Zweitliga-Profi auf dieser Position offenbar einen Freibrief ausgestellt. Falkenmayers Pendant Oliver Straub auf der linken Abwehrseite agierte in der Offensive zwar geschickter, doch bei zwei der drei Gegentreffer fiel auch er durch mangelhaftes Stellungsspiel auf. Von Jörg Schreyeck, Neuzugang im defensiven Mittelfeld, gingen im Spielaufbau kaum Impulse aus. Sein Nebenmann Sandrino Braun erreichte als einer der wenigen Pfullendorfer am Samstag wenigstens Normalform. Weiter vorne mühte sich Christian Jeske um Akzente, doch auch er verzettelte sich dabei allzu häufig. Kolvidssons „4:4:2-System“ griff aber nicht zuletzt auch wegen der schwachen Performance der beiden Sturmspitzen Ingemaar Teever und Ardian Kalludra ins Leere. Das Bemühen war zwar auch ihnen nicht abzusprechen, doch sie blieben wirkungslos.

Verheißungsvoller Beginn

Die beste Phase hatte der SCP noch zu Beginn. 20 Minuten lang griffen die Räder ineinander, hatten die Fans Hoffnung auf den nächsten Dreier nach zuvor zwei Niederlagen und einem Remis. Braun hatte mit seinem Versuch aus 18 Metern Pech (2.), Teever mit einem Linksschuss aus spitzem Winkel (14.). Doch der KSC machte das erste Tor: Haag ging auf Falkenmayers Seite durch, flankte auf den von Straub vernachlässigten Cambeis am „langen Pfosten“. Der nahm den Ball aus acht Metern direkt ab und traf unhaltbar für Hermanutz (22.). Der agile Biggel, zur Pause durch Schneck ersetzt, legte Teever noch mal einen Ball auf (30.) und setzte einen weiteren Braun-Distanzversuch im Nachschuss über den Kasten (35.). Drei Minuten später sorgte Dulleck dann schon für die „gefühlte“ Vorentscheidung, als er einen schnellen Karlsruher Gegenstoß mit einer eleganten Kurve um Hermanutz abschloss und zum 0:2 einschob (38.).

Aus der Kabine kam Pfullendorf trotzdem nochmal mit viel Elan, hatte Pech, als Fixel beinahe ins eigene Tor köpfte (46.), Braun diesmal aus 17 Metern an Keeper Moritz scheiterte (47.) und Narr bei seinem Treffer ein paar Zentimeter im Abseits stand (48.). Als Dulleck dann aber einen weiteren Konter zum 0:3 abschloss, völlig frei vor Hermanutz auftauchend konnte er sich die Ecke aussuchen, war das Spiel gelaufen. Der SCP hielt zwar das Tempo hoch und kam durch den eingewechselten Müller in der 76. Minute noch per Foulelfmeter zum 1:3 (Foul Moritz an Seebacher), konnte die ballsicheren Karlsruher aber nicht mehr ernsthaft gefährden.

Die Ernüchterung auf Pfullendorfer Seite war nach dem Schlusspfiff groß. Kolvidsson und seine Spieler müssen aus der neuerlichen Pleite nun die richtigen Schlüsse ziehen. Die nächste Bewährungsprobe wartet am Samstag bei der U23 der Spvgg. Greuther Fürth.