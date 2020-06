Schwimmbäder in Pfullendorf öffnen mit Einschränkungen

Das Waldfreibad und das Strandbad im Seepark bieten den Gästen nach einer coronabedingt späteren Öffnung wieder Bade- und Freizeitvergnügen. Eine Saison, wie man es in der Vergangenheit gewohnt war, gibt es in diesem Jahr allerdings nicht. Die Besucher der beiden Bäder müssen Einschränkungen in Kauf nehmen. „Eine Badesaison unter besonderen Bedingungen mit einem abgespeckten Badevergnügen“, beschreibt es Jörg-Arne Bias, der als Geschäftsführer der Stadtwerke auch für die Bäder zuständig ist, in einem Pressegespräch am Mittwoch.

Er und sein Team haben sich eine Menge einfallen lassen, um die geforderten Auflagen in Corona-Zeiten zu erfüllen und den Badebetrieb überhaupt zu ermöglichen. So wurde beispielsweise zusätzliches Personal eingestellt, dass die regelmäßige Desinfektion vornimmt und die Einhaltung der Vorschriften überwacht. „Wir rechnen mit 60 000 bis 80 000 Euro Mehrkosten in diesem Jahr“, sagte Bias. Geld, das die Gemeinderäte wohlwollend für das Badevergnügen der Bürger bewilligt haben, wie der Geschäftsführer berichtete. Es sei Bürgermeister Thomas Kugler und den Räten ein großes Anliegen gewesen, den Badebetrieb zu ermöglichen.

Die größte Umstellung für die Badegäste ist die zweigeteilte Badezeit von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, die notwendig ist, um die Bäder in der Pause grundlegend zu reinigen und zu desinfizieren. Eine zweite gründliche Reinigung und Desinfektion findet abends nach der Schließung statt und für Armaturen, die häufig von den Gästen berührt werden, ist ganztägig eine Reinigungskraft mit Tuch und Desinfektionsmittel unterwegs.

Ebenfalls völlig anders läuft der Eintritt ab: Wer ins Waldfreibad oder ins Strandbad am Seepark will, muss vorab auf der Internetseite der Stadt im Bereich Stadtwerke für das Waldfreibad oder im Bereich Seepark für das Strandbad einen Reservierungsantrag ausfüllen und alle Personen eintragen, mit denen er das Freibad besuchen will. Daraufhin erhält man ein Bestätigungsschreiben, das ausgedruckt am Eingang des jeweiligen Bades abgegeben werden muss. Ein Barcode, der ab nächster Woche im Bestätigungsschreiben abgedruckt ist, kann ersatzweise via Handy vorgelegt werden. „Das ist notwendig, damit wir die Zahl der Besucher im Bad kontrollieren können und damit es dem Gesundheitsamt im Fall einer Infektion möglich ist, die Kontakte nachzuvollziehen“, sagte Bias. Bis zu zehn Tage im voraus können Anträge gestellt werden. Möglich sind auch Reservierungen für beide Badezeiten. Über die Desinfektionspause am Mittag müssen allerdings alle Besucher das Bad verlassen.

Allerdings dürfen maximal 600 Personen pro Badezeit im Waldfreibad sein und 400 im Strandbad. Maßgebend für diese Zahlen seien die Wasserfläche und die Liegefläche. Bias setzt auf die Vernunft, das Verantwortungsbewusstsein und die Rücksichtnahme der Besucher und erwartet, dass keiner reserviert, wenn er nicht tatsächlich das Bad besuchen will. „Wenn wir merken, dass mit den Anmeldungen Schindluder getrieben wird, werden wir eingreifen“, so Bias. Gerade für Schönwetterzeiten, in denen eine große Nachfrage besteht und Menschen womöglich keinen Einlass erhalten, hat er deshalb Maßnahmen festgelegt: Wer wiederholt reserviert und nicht kommt, wird mit einer vorübergehenden Sperre oder sogar einem Ausschluss für die restliche Saison bestraft.

Auch hinsichtlich der Hygiene- und Abstandsvorschriften, die überall gut sichtbar aushängen, hofft Bias auf den Verstand der Besucher. Wenn sie nicht eingehalten werden, müssen die Einschränkungen erweitert werden. Auch hier gilt: Wer sich nicht an die Regeln hält, wird nach einer Mahnung des Bades verwiesen. Zudem wurde festgelegt, dass Kinder unter zehn Jahren in diesem Jahr nur Eintritt erhalten, wenn sie von einen Erwachsenen begleitet werden. Wer ein Ticket ergattert hat, muss in den Bädern ein paar Einschränkungen hinnehmen. So gibt es im Strandbad, das in diesem Jahr eingezäunt ist, keine Liegen. Im Waldfreibad sind der Sprungturm und die Kletterwand gesperrt. Für die vier verbreiterten Bahnen im Schwimmbecken gilt geordnetes Schwimmen hinter einander her. Für alle Becken ist eine Höchstzahl der gleichzeitig Badenden ausgewiesen.

Außerdem gibt es nur die Duschen an den Becken und auch die Sammelumkleiden sind geschlossen. Auch die sonst üblichen Schlechtwetteröffnungszeiten entfallen. Der Spielplatz und das Planschbecken sind geöffnet, es muss aber die maximal zulässige Kinderzahl beachtet werden. Das Beachvolleyballfeld und die Tischtennisplatten dürfen genutzt werden und mit einem Betreiber für die Gastronomie, die ebenfalls öffnen darf, ist Bias derzeit in Gesprächen.

Das Wasser, so ergänzten Markus Eggerl, Badbetriebsleiter im Waldfreibad, und Bademeister Walter Sonntag vom Strandbad im Seepark, stellt übrigens kein Risiko für eine Corona-Infektion dar. Im Seepark garantiert der große See eine sichere Verteilung eventuell vorhandener Viren und im Waldfreibad sorgen Chlor und das ständige Umwälzen des Wassers für Virusfreiheit.

Die Eintrittspreise sind trotz der deutlich höheren Kosten nicht geändert worden.