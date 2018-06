„Schwarze Panter“ erhöhen Beiträge

Der Stamm „Schwarze Panter“ der Pfadfinder aus Pfullendorf hat bei seiner Hauptversammlung den Mitgliedsbeitrag von jährlich 50 auf 55 Euro erhöht. Bei zwei und mehr Mitgliedern einer Familie zahlen die Pfadfinder in Zukunft 45 statt 40 Euro. „Sehr erfreulich ist, dass wir eine ansteigende Mitgliederzahl verbuchen können, denn die Zahl stieg auf 72 an“, sagte außerdem der Vorsitzende des Stamms „Schwarze Panter“, Felix Hug.

Felix Hug begründete die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags mit einer steigenden Erhöhung von Büroverbrauchsmaterial, Porto sowie Steigerung des Verbrauchsmaterials. Hinzu kommt, dass der Verein auf keine Sponsoren zurückgreifen kann. Im Jahr 2006 wurde der Beitrag letztmalig erhöht. Felix Hug stieß bei seinen Mitgliedern auf Verständnis und so stand einer mehrheitlichen Zustimmung des Antrags nichts im Wege.

Hug nutzte sogleich die Gelegenheit, um für ein Leiterfindungskonzept zu werben, an dem vier ausgewählte Personen teilnehmen können. Er will diese Personen aus den eigenen Reihen gewinnen, die zukünftig zu Gruppenleitern ernannt werden. Dass die Gruppenleiter in den ersten vier Monaten dieses Jahres 18 Leiterrunden abhielten, zeigt, dass in dem Stamm etwas geht.

Beim Jahresbericht des Kassierers wurde allerdings klar, dass der Stamm mit wenig finanziellen Mitteln auskommen müsse. Die Pfadfinder leben einzig und allein von den Teilnahmebeiträgen von den Zeltlagern. Davon bleibt aber meist nicht viel übrig. Was die „Schwarzen Panter“ dringend benötigen, sind neue Zelte.

Bei der Wahl der Landesdelegierten Baden-Württemberg mussten zwei Delegierte und Ersatzdelegierte gewählt werden. Gewählt wurden Martin Braun, Paul Steiner, Cedric Scherzinger und Lukas Schmidt.

Abschließend holte sich Hug ein Meinungsbild von seinen Mitgliedern ein. Als eine Aktion für 2017 stellte er zur Abstimmung ein Bundeslager mit 7000 Pfadfindern, ein Zeltlager der Pfullendorfer Mitglieder im Ausland oder ein Zeltlager der Pfullendorfer Mitglieder im Inland. Die Mehrheit der Mitglieder entschied sich für ein Zeltlager im Ausland. Außerdem informierte Felix Hug, dass im nächsten Jahr die „Aktion Stufe“ zwischen Pfingsten und Fronleichnam stattfindet, aber von jeder Stufe selbst organisiert werden muss. Für dieses Jahr kündigte er das Sommerlager in Bendorf bei Koblenz an.