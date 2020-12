„Schulstation“ wird ausgezeichnet

Die Leiterin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Pfullendorf, Daniela Eichelmann, ist für ihr Projekt „Schulstation“ mit dem SRH-Qualitätspreis ausgezeichnet worden und hat damit den 3. Platz erreicht. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert. Die Summe kommt der Gesundheits- und Krankenpflegeschule zugute. Der Preis wurde bei einer virtuellen Feier mit dem Geschäftsführer der SRH Kliniken GmbH, Werner Stalla, und Christine Neu, Mitglied der Geschäftsleitung der SRH Kliniken GmbH und den Geschäftsführern der einzelnen Krankenhäuser an die junge Schulleiterin und die beiden weiteren Preisträger überreicht. Den 1. Platz das SRH Zentralklinikum Suhl mit dem Projekt „CPOE-Visite durch Krankenhausapotheker“, auf Platz 2 kam das SRH Wald-Klinikum Gera mit dem Projekt „Aufbau eines internen Palliativkonsils“. Insgesamt wurden 16 Projekte aus neun Kliniken eingereicht. Der Qualitätspreis wurde etabliert, um die Abläufe und Behandlung in den Krankenhäusern kontinuierlich zu verbessern. Die Bewertung der eingereichten Projekte erfolgt anhand festgelegter Kriterien durch eine einrichtungsübergreifende Jury.

Der Geschäftsführer der SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen, Dr. Jan-Ove Faust, gratulierte der engagierten Schulleiterin Eichelmann zu ihrem Erfolg und betonte die Bedeutsamkeit dieses praxisorientierten Schulprojektes für die Ausbildung der angehenden Pflegefachkräfte. „Ich freue mich sehr über diesen Preis und ich bin dankbar, dass wir, die Gesundheits- und Krankenpflegeschule, gemeinsam mit dem Pflegepersonal und den Praxisanleitern dieses Projekt seit 2017 durchführen können. Ohne ihre Unterstützung und Hilfe wäre das nicht möglich“, sagte Eichelmann.

„Die Idee zu einer Schulstation für die Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankheitspflegeschule entstand bereits im Frühjahr 2017“, erzählt sie bei der Preisverleihung. „Ich wollte gemeinsam mit meinem Team, dass die Azubis den Stationsalltag 1:1 hautnah miterleben. Sie sollten die Komplexität des Pflegeberufs kennenlernen und dazu gehört auch Verantwortung für Patienten zu übernehmen, sich selbst zu organisieren und Dienstpläne zu schreiben.“ Sie ist seit Oktober für den neuen Ausbildungsweg „Generalistische Pflegeausbildung“ verantwortlich und ebenso für die sukzessive Integration neuer Lehr- und Lernmethoden in den bestehenden Betrieb der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Pfullendorf.

Die Schulstation findet immer im dritten Ausbildungsjahr im internistischen Fachbereich statt. Sie dauert zwei bis zweieinhalb Wochen, je nach Kursstärke betreuen vier bis sechs Auszubildende pro Schicht 20 Patienten. Die jungen Menschen werden bei ihrem Praxiseinsatz von qualifiziertem Fachpersonal angeleitet. Dazu gehören die Ärzte und Pflegekräfte auf der Station, Praxisanleiter und die Schulleiterin Daniela Eichelmann. Zu den Aufgaben der Auszubildenden auf der Station zählen etwa die ganzheitliche Pflege, Patientengespräche, Beratung und die häusliche Versorgung (wie Zuhause Blutzuckermessen, besser aufstehen, Wunden versorgen). „Wir befragen die Patienten immer vorab, ob sie mit dem Praxiseinsatz der Schüler bei sich selbst einverstanden sind und informieren sie umfassend zur Schulstation. Bisher haben alle Patienten ja gesagt und sie waren auch vom Ergebnis sehr begeistert, wie unsere Evaluation deutlich zeigt“, sagt Eichelmann. „Insgesamt haben seit dem Start des Projektes Schulstation 85 Auszubildenden aus vier Kursen daran teilgenommen. Die Schüler finden es durchweg klasse.“ Zu dem Projektteam „Schulstation“ der Schulleiterin Daniela Eichelmann gehörten Regina Dinius, Elvira Bossenmaier, Margret Colzenmann, Selina Krasser, Ruth Boos und Stefan Dudda.