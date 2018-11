Schulentwicklung: Drei Modelle möglich

Stark sanierungsbedürftige Gebäude bei den Schulen am Eichberg und die Umsetzung der Verbundschule aus Werkrealschule und Realschule haben zu Überlegungen für die künftige Standortentwicklung der Pfullendorfer Schulen geführt. Mit im Boot waren Markus Höninger von der Architektengesellschaft HHK in Stuttgart und Objektplanerin Silvia Ress von der Gesellschaft für Umweltplanung in Stuttgart. In der Gemeinderatssitzung stellten die beiden drei flexibel abänderbare Modelle vor, die nun, so der mehrheitliche Beschluss der Räte, den Schulen und dem Regierungspräsidium zur Stellungnahme vorgelegt werden sollen. Die erste Variante sieht den Verbleib der Kasimir-Walchner-Schule und des dortigen Schulkindergartens auf dem Schulgelände am Eichberg vor, während die Realschule in einen Anbau an die Sechslinden-Schule umzieht.

Das Staufer-Gymnasium, bei dem es Erweiterungsbedarf gibt, erhält ebenfalls einen Anbau. Die Grundschule an der Sechslinden-Schule wird aufgelöst und in die Härle-Schule integriert. Ein Teil des Areals am Eichberg wird als Wohngebiet entwickelt. Die grob überschlagenen Kosten für diese Variante einschließlich aller Neubauten und Sanierungen bezifferte Markus Höninger auf rund 23 Millionen Euro.

Neubau an der Sechslinden-Schule

Bei der zweiten Variante entsteht ein kompletter Neubau auf dem Areal der Sechslinden-Schule, in dem die Realschule und Räume für das Gymnasium untergebracht werden. Die beiden Schulgelände werden über eine Außenanlage mit Treppe miteinander verbunden. Die Kasimir-Walchner-Schule verbleibt bei dieser Variante, für die Kosten in Höhe von 21 Millionen Euro errechnet wurden, auf dem Eichberg. Die Grundschule wird auch bei diesem Modell aufgelöst und ein Teil des Areals am Eichberg als Wohngebiet entwickelt.

Campus-Lösung als dritte Variante

Das dritte Modell, eine Variante, um deren Ausarbeitung, so Bürgermeister Thomas Kugler, das Regierungspräsidium gebeten hatte, sieht eine große Campus-Lösung mit allen Schularten vor. Auf dem Areal der Sechslinden-Schule entstehen zwei Neubauten mit Räumen für die Realschule, die Kasimir-Walchner-Schule und das Gymnasium. Die Grundschule verbleibt an der Sechslinden-Schule. Das große Schulareal am Eichberg wird komplett als Wohngebiet entwickelt und das erst zehn Jahre alte Gemeinschaftshaus der Schulen einer öffentlichen Nutzung zugeführt. Die Gesamtinvestition für diese Variante bezifferte Höninger auf rund 27,3 Millionen Euro. Ein „Sahnehäubchen ganz am Schluss“, so Kugler, wäre die bei allen Varianten empfohlene Sporthalle im Bereich der Sechslinden-Schule, für die Kosten in Höhe von 7,8 Millionen Euro veranschlagt werden. Als Zeitrahmen für Planung und Bau nannte Höninger je nach Variante 4,5 bis fünf Jahre, wobei es Kugler besonders wichtig ist, dass die Baumaßnahmen, die bei laufendem Schulbetrieb erfolgen, „Step by Step erfolgen und wir nicht für 500 Schüler Container aufstellen müssen“. In die stark sanierungsbedürftigen Gebäude am Eichberg, machte der Bürgermeister deutlich, will die Stadt kein Geld mehr investieren.

Nach der Prüfung durch das Regierungspräsidium anfang 2019 und der Festlegung auf eine Variante im Lauf des nächsten Jahres sieht der Zeitplan der Stadt, „abhängig von der Finanzierbarkeit“, die Genehmigungsplanung für das Jahr 2020 vor. Kugler geht davon aus, dass das Land mittelfristig Fördermittel für die Entwicklung von Schulen zur Verfügung stellt. „Wenn es diese Fördermittel gibt, sollten wir mit einem Konzept parat stehen“, sagte er.

Widerstand gegen die dritte Variante gab es aus den Reihen des Gemeinderats, nachdem Gabriele Fischer, ehemalige Schulleiterin der Realschule, darauf hingewiesen hatte, dass diese große Lösung rund 1200 Schüler zwischen der ersten und der zwölften Klasse beinhaltet. „Ich persönlich sehe es auch eher kritisch, wenn von ganz klein bis ganz groß alle in einer Schule sind“, sagte Bürgermeister Thomas Kugler. Peter Schramm, ehemaliger Schulleiter des Staufer-Gymnasiums, wies darauf hin, dass „nie ein Campus mit 1200 Schülern zustande kommt“, allein wegen der Topografie.

Welche Variante letzten Endes umgesetzt wird, entscheidet, so versprach Kugler den Räten, die sich nun in den Fraktionen mit der Thematik beschäftigen, nicht das Schulamt und nicht das Regierungspräsidium, sondern die Stadt als Bauherr.