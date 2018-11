Schulen stehen bei der Hilfe für Kinder in Afrika im Mittelpunkt

Die Initiative Burkina Faso hilft seit etlichen Jahren Kindern in Boussouma und Kaya – indem sie für Unterstützer wirbt, gemeinsame Aktionen mit Schulen veranstaltet und natürlich Spenden sammelt. Etwa 30 000 Euro konnte sie im vergangenen Jahr nach Afrika überweisen, davon 2550 Euro aus der Weihnachtsspendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“.

Viel Gutes wurde im Laufe der Jahre mit dem Geld aus Pfullendorf und dem Geld weiterer Hilfsprojekte in aller Welt getan. Schulen, in denen die Kinder auch ein Essen bekommen, entstanden, sodass inzwischen fast alle Kinder in Boussouma eine Schule besuchen. Außerdem unterstützten die Helfer Aufklärungsprojekte gegen Aids oder gegen die Beschneidung der Frauen – eine Misshandlung, die in Burkina Faso zwar verboten ist, aber aus Tradition trotzdem noch sehr oft vorgenommen wird. Die Helfer ließen Brunnen bauen und reparieren, gaben Zuschüsse für Alphabetisierungsmaßnahmen oder schickten auch mal Geld für Nahrung, wenn das Land von Hungersnöten geplagt wurde. „Es hat sich viel entwickeln können“, sagt Heide Siegel, die die Gründung der Initiative Burkina Faso vor knapp 30 Jahren maßgeblich vorangetrieben hatte. Aber auch: „Unsere Hilfe wird nie überflüssig sein.“

Ende der 80er-Jahre waren die Initiatorin der Städtepartnerschaft Pfullendorfs mit der französischen Stadt St. Jean de Braye vom dortigen Partnerschaftskomitee dazu eingeladen worden, eine französische Delegation in die ehemalige französische Kolonie zu begleiten. Heide Siegel, Französischlehrerin am Pfullendorfer Staufer-Gymnasium, sah nicht nur die Not in dem afrikanischen Land: Sie sah vor allem auch die miserable Versorgung der Kinder. Schulen gab es in Boussouma, der burkinischen Partnerstadt von St. Jean de Braye, so gut wie nicht. Die vielen Waisenkinder, oft Kinder, deren Eltern an Aids gestorben waren, wuchsen mehr schlecht als recht von bei irgendwelchen Verwandten auf.

Zigtausende Euro überwiesen

Heide Siegel sah den dringenden Handlungsbedarf und rief in Pfullendorf die Initiative Burkina Faso ins Leben. Sie konnte viele Unterstützer gewinnen: Pfullendorfer Bürger, die Patenschaften für Kinder übernahmen, aber auch Menschen, die aus ihrer Privatschatulle Geld spendeten oder, wie die Pfullendorfer Schulen, einnahmeträchtige Aktionen veranstalteten. Zigtausende Euro sind seither in jedem Jahr von Pfullendorf nach Afrika überwiesen worden.

Vor zehn Jahren hat die Initiative, die inzwischen eine Vereinsstruktur erhalten hat und unter der Leitung von Dagmar Aberle und Ulrich Leibbrand steht, ihr Engagement auf die etwa 100 Kilometer von Boussouma entfernte Stadt Kaya ausgeweitet. Dort hat ein Projekt von Diakon Georges Sawadogo die Frauen und Männer der Initiative überzeugen können.

Sawadogo baute und erweiterte mit „viel Fleiß und Gottvertrauen“, so Heide Siegel, ein Waisenhaus, in dem inzwischen 110 Kinder leben. Außerdem gehört eine Schule mit fünf Klassen zum Waisenhaus, die von den kleineren Kindern im Waisenhaus und von weiteren 130 extern lebenden Kindern besucht wird, die dort auch ein Essen bekommen.