Schnellladesäule ergänzt Angebot am Bahnhof Pfullendorf

Elektromobilisten steht in Pfullendorf ab sofort auch eine Schnellladesäule zur Verfügung. Sie gehört zum Ladenetz der EnBW und steht direkt am Bahnhof. Bürgermeister Thomas Kugler und der Chef der Stadtwerke, Jörg-Arne Bias haben die Säule am Dienstag symbolisch in Betrieb genommen.

Die neue Ladestation biete zwei Gleichstrom-Anschlüsse mit je 50 Kilowatt sowie einen mit bis zu 43 Kilowatt für das Wechselstrom-Laden, erläuterte Stefan Kempf, Leiter der Kommunalen Beziehungen der EnBW im Gebiet Heuberg-Bodensee. Bereits nach einer Viertelstunde ‚Tanken‘ ließen sich je nach Typ und Fahrweise mit modernen Elektromobilen bis zu 100 Kilometer zurücklegen. Die Ladekabel verfügen über alle drei gängigen Steckertypen (CCS-, CHAdeMO- und Typ 2-Stecker) und sind fest an den Säulen angebracht. „Damit ersparen sich die Nutzer das Auspacken und Anstecken eines mitgebrachten Kabels an der Säule.“

„In unmittelbarer Nähe des Zentralen Busbahnhofs gibt es inzwischen sogar zwei e-Ladestationen“, freute sich Bürgermeister Thomas Kugler. Vor einigen Monaten war zwischen Kreisverkehr und Stadtsee bereits eine von insgesamt 54 Wechselstrom-Ladesäulen der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) in Betrieb gegangen, die 22 Kilowatt Leistung bietet. Auch Jörg-Arne Bias liegt der Ausbau der E-Mobilität seit Jahren am Herzen. Er packte die Gelegenheit gleich beim Schopf und erhöhte den Füllstand des Akkus in einem E-Fahrzeug der Stadtwerke Pfullendorf.

Das ‚Tanken‘ erfolgt am einfachsten mittels handelsüblicher RFID-Karten oder der „EnBW mobility+ App“. Die eröffnet auch den Zugang zum mit über 30 000 Ladepunkten größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die App lotst außerdem zu freien Anschlüssen und bietet Nutzern von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor eine Simulation, ob die Nutzung eines E-Mobils sinnvoll wäre.