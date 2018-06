Die Goldschmiedin Elisabeth Niederer hat in der Hauptstraße 14 ein Geschäft namens Goldhamster eröffnet. Im Erdgeschoss des historischen Gebäudes mit der stuckverzierten Fassade hat sie ihre Werkstatt und eine Ladenfläche eingerichtet.

Dort bietet sie selbst gefertigte Einzelstücke an, nimmt aber auch Reparaturen an antikem Schmuck vor. Außerdem kauft sie Altgold an und kümmert sich um Nachlässe, etwa um Pelze, Teppiche und ausgewählte Möbelstücke und Lampen. Sie wolle nicht auf einem Bein stehen und habe sich deshalb verschiedene Standbeine aufgebaut, sagt sie über ihr Geschäftskonzept. Elisabeth Niederer ist seit 42 Jahren Goldschmiedin, seit 2002 selbständig.

Die 67-jährige Ravensburgerin hat viele Jahre in Bayern gelebt – nun zieht es sie zurück in Richtung Heimat. Den Ausschlag, ihre Tätigkeit nach Pfullendorf zu verlegen, gab das Haus in der Hauptstraße. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt sie.