Schmetterlingskind Serina Berger erzählt im Fernsehen von ihrem Alltag

„Besondere Menschen“ stehen am Freitag, 27. Dezember, im Mittelpunkt der Sendung „Volle Kanne“, die das ZDF seit 20 Jahren werktags von 9.05 bis 10.30 Uhr ausstrahlt. Mit dabei ist Serina Berger aus Denkingen. Die 17-Jährige meistert auf so bemerkenswerte Weise ihr Schicksal, dass „Volle Kanne“-Moderatorin Stephanie Schmidt es für wert hielt, ihren Weg zu begleiten.

Serina Berger ist nämlich ein sogenanntes „Schmetterlingskind“. Genetisch bedingt leidet sie seit ihrer Geburt unter Epidermolysis Bullosa, einer Hautkrankheit, die ihre Haut so verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings sein lässt. Bei der leisesten Berührung bekommen die Erkrankten Wunden, die nur langwierig heilen. Zudem haben sie ständige Verbände am ganzen Körper, besonders aber an den Händen und Füßen, all das gehört zu den Folgen dieser Erkrankung und machen die Teilnahme am normalen Alltag fast unmöglich. Nicht so für Serina Berger: Sie besuchte dank ihrer Mutter Petra und einiger engagierter und einfallsreicher Lehrkräfte ganz regulär die Denkinger Grundschule und später die Realschule in Ostrach. Nach dem Realschulabschluss im Sommer wechselte sie mit Beginn des neuen Schuljahrs auf das Technische Gymnasium in Bad Saulgau, wo sie die neu eingerichtete Klasse für Medien- und Gestaltungstechnik besucht.

Eine Kämpfernatur

Eine Klasse übrigens, in der weitgehend mit Tablet gearbeitet und unterrichtet wird. Eine Lernmethode, die Serina Berger, für die das Schreiben mit der Hand fast unmöglich ist, die Teilnahme am Unterricht erleichtert. Schon seit der Grundschulzeit wird sie während des Unterrichts von ihrer Schulbegleiterin Sonja Vogler betreut. Sie hilft ihr nicht nur bei Arbeiten, die sie nicht selbst ausführen kann, sondern weiß auch, was zu tun ist, wenn sich das Mädchen verletzt und die empfindliche Haut zu bluten beginnt. Serina Berger ist trotz ihrer schweren Krankheit, für die es bisher noch keine Therapie gibt, eine Kämpfernatur. Sie weiß genau, was sie will. Nämlich so gut es ihr eben möglich ist, am normalen Leben teilnehmen.

Nach dem Abschluss der Schule sollen es die Bavaria Filmstudios sein, in denen sie gern arbeiten möchte, oder wenigstens ein Studio für Grafik und Design. Sie hat schon immer gern gezeichnet und durfte sich bereits über erste Erfolge freuen: Ein von ihr designeter Wolf hat es als Logo auf die Social-Media-Plattform Instagram geschafft. Außerdem bereitet sie sich gerade auf die Fahrschule vor. Den Rotkreuzkurs hat sie bereits absolviert, die Anträge für die Erlaubnis zur Teilnahme am praktischen Fahrunterricht und zum späteren Führen eines Fahrzeugs sind eingereicht.

Serina Berger war bereits vor einem Jahr im Fernsehen. Ebenfalls in der Sendung „Volle Kanne“. Damals widmete sich die Sendung dieser schweren Hauterkrankung und Stephanie Schmidt war über die Salzburger Landesklinik, die über ein spezielles Behandlungszentrum für Schmetterlingskinder verfügt, auf das Mädchen, das schon häufig dort behandelt wurde, aufmerksam geworden.

Nun hat die Moderatorin, die mehrfach im Denkinger Haus der Familie zu Gast war und fast schon als Freundin gilt, Serina Berger und ihre Mutter erneut ins Studio nach Düsseldorf geholt. Am vergangenen Dienstag fand die Aufzeichnung statt. Mit Serina Berger sind weitere „besondere Menschen“ in der Sendung. Die 17-Jährige berichtet von ihrem Weg in den vergangenen zwölf Monaten, von den Hürden, die manchmal genommen werden müssen, von der Unterstützung, die sie dabei erfährt und von ihren Zielen.