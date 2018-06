Schüler verabschieden sich mit einer großartigen Aufführung

Mit einer großartigen Aufführung von „Der Zauberer von Oz“ in der Pfullendorfer Stadthalle haben die 83 Viertklässler der Grundschule am Härle am Mittwochabend die ersten vier Schuljahre ihres Lebens abgeschlossen. Mamas, Papas, Großeltern, Onkel, Tanten und Geschwister waren begeistert von der Darbietung von Lyman Frank Baums Märchen um das Mädchen Dorothy aus Kansas und ihre tapferen Freunde: die Vogelscheuche, der Blechmann und der Löwe.

Nicht wie von Zauberhand, sondern eher mit pädagogisch wertvoller Arbeit führten die Lehrer Ulrike Magri, Ellen Grimm, Ingrid Eckert, Maria Baum und Monika Bühler ihre kleinen Akteure zu Höchstleistungen und kredenzten den Gästen ein wunderschönes, ergreifendes Festspiel. Mit Unterstützung von Theresia Eckert, Grundschulrektorin im Ruhestand, die auch die Rolle der Souffleuse inne hatte, und den Musiklehrerinnen Judith Wolff und Ulrike Maier am Keyboard wurde die Vorführung zu einer runden Sache. Trotz großer Hitze waren alle hoch konzentriert und präsentierten ihrem Publikum eine erstklassige, mitreißende Darstellung der mehr als 100 Jahre alten Geschichte.

Auf dem Weg zum Zauberer

Im Märchen geht es für die Jungschauspieler, die in eigens für sie geschneiderten und gebastelten Kostümen auftreten, um die wichtigen Eigenschaften für den weiteren Lebensweg: Der Strohmann sehnt sich nach Verstand, der Blechmann wünscht sich ein Herz und der Löwe will mutig sein. In doppelter Besetzung machen sich die kleine Dorothy (Jana und Jessica), der Strohmann (Lara und Anna), der Blechmann (Anna) und der Löwe (Loris) gemeinsam auf den Weg zum allmächtigen Zauberer von Oz, um sich ihre Träume zu erfüllen.

Auf dem Weg treffen sie die Mümmler, schleppen sich wie benommen durch das Mohnfeld und bedanken sich bei der kleinen Maus für das Erwecken des Löwen aus seinem Schlaf wegen der gefährlichen, doch wunderschönen Mohnblumen. Es bedarf der Überwältigung der bösen Hexe des Westens mit ihren Flügelaffen, bis die tapferen Freunde wieder zum Zauberer von Oz zurückgehen.

Versprechen bleibt unerfüllt

„Wenn ihr wollt, dass ich meine Zauberkräfte nutze, um eure Wünsche zu erfüllen, müsst ihr erst etwas für mich tun: Helft mir und ich helfe euch“, spricht der erhabene Zauberer. Doch auch nach getaner Arbeit der vier Freunde will der Zauberer sein Versprechen nicht einlösen, wird eher noch als kleiner, schlechter Zauberer entlarvt, der aus dem Zirkus kam.

Im Publikum ist es ganz leise, alle verfolgten gebannt das Stück mit den schönen Requisiten und dem schönen Bühnenbild. Durch bunte Licht-Spots und die technische Arbeit von Marc Neumann und Mario Serazio werden die Figuren ins richtige Licht gerückt und jeder kann die gesprochenen Texte gut hören. Laut und deutlich spricht der entlarvte Zauberer, dass dem Strohmann nur der Denkerhut fehle, dem Blechmann überreicht er eine Taschenuhr in Herzform und der feige Löwe bekommt eine Flasche Götterspeise. Doch eigentlich komme der Mut aus jedem selbst, gibt der Zauberer (Lars und Fabian) zu bedenken. Dorothy bekommt von der guten Fee des Südens einen guten Rat und kommt mit ihren Zauberschuhen wieder zu Tante Em und Onkel Henry.

„Ich habe Gänsehaut, so schön war es“, sagt Schulleiterin Heike Müller nach der Aufführung. „Was kann es Schöneres geben als viel Applaus? Wir müssen noch einmal klatschen!“ Müller dankt den Eltern für die gute Begleitung ihrer Kinder während der vierjährigen Grundschulzeit und wünscht ihnen weiterhin viel Kraft, Mut und Herz für die anschließende schulische Ausbildung. Die Mädchen und Jungen selbst verabschieden sich nach 120 Minuten feinster Unterhaltung mit einem Lied. „Die Grundschulzeit war wirklich toll, der Abschied fällt uns schwer. Ein Kapitel geht zu Ende, ein neues fängt bald schon an“, singen sie.

„Wir waren eine tolle Klasse, das sehen sogar die Lehrer so“, sagt eines der Kinder. Und die Lehrer sind sichtlich stolz auf die Leistung ihrer Schützlinge.