Schüler proben für Märchenklassiker

Am 18. und 19. Dezember ist es endlich soweit: An diesen beiden Tagen wird von 140 Schülern des Staufer Gymnasiums das im Jahr 1962 verfasste Märchen „Nussknacker und Mäusekönig“ in der Stadthalle Pfullendorf aufgeführt. Das Werk gehört zu den großen Klassikern der Kinderbuchliteratur. Dieses klassenübergreifende Großprojekt wird seit mehreren Monaten von den beteiligten Schülern sowie zahlreichen Helfern im Hintergrund gemeinsam mit Lehrern intensiv einstudiert.

Das Projekt startete bereits Ende des vergangenen Schuljahres. Kürzliche fuhren die Akteure gemeinsam nach Erpfingen auf die Schwäbische Alb, um das Zusammenspiel der einzelnen Gruppen ungestört einüben zu können. Die Gruppen bestehen aus Theater AG, Technik AG, dem Oberstufenkurs Literatur und Theater, Tänzern und Akrobaten aus verschiedenen Klassen sowie der Staufer Big Band, Instrumental-AG und einer sechsten und siebten Klasse. Für das Vorhaben musste eine komplette Jugendherberge gebucht werden, denn das Gymnasium verfügt nicht über die Räumlichkeiten, solche aufwendige Proben abzuhalten. Hinzu kommen noch Kostüme, Bühnenbild, Maske, Licht- und Tontechnik.

Die originale Erzählung stammt von E.T.A. Hoffmann und die Musik von Tschaikowsky, beides wurde für die Bühne bearbeitet. Der Nussknacker ist ein beliebtes Weihnachtsstück. Für die teilnehmenden Schüler sind diese Veranstaltungen ein wichtiges Ereignis in der Schullaufbahn und sollen zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen beitragen. Auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Selbstbewusstsein soll durch dieses Projekt gefördert werden.

Mischung aus Schauspiel, Musik und Tanz

Das Publikum erwartet eine Mischung aus Schauspiel, Musik von der Big Band, Akrobatik und Tanz. Lehrerin Susanne Fuchs hatte die Idee zu diesem Projekt und ist für die künstlerische Leitung und Dramaturgie zuständig. Unterstützt wird sie von Musiklehrer Berthold Schreiber, der die Organisation übernommen hat. Nach Angaben einiger Schüler war es zeitlich nicht immer ganz einfach, die Proben und den Schulalltag unter einen Hut zu kriegen. Die Nervosität steigt allmählich bei den Beteiligten und die Zuschauer dürfen gespannt sein auf die eigene Interpretation des Nussknackers. Im Stück geht es um die Fantasie in unserem Leben, wie viel Platz wir ihr einräumen und inwieweit Träume unseren Alltag beflügeln können.

Gezeigt wird das Weihnachtsmärchen am Mittwoch, 18. Dezember, und Donnerstag, 19. Dezember um 18 Uhr in der Stadthalle. Saalöffnung ist bereits um 17.15 Uhr. Die Aufführung endet gegen 20.15 Uhr. Die Plätze für die Zuschauer sind nummeriert, es gibt keine freie Platzwahl. Karten sind an der Abendkasse erhältlich und ab sofort im Vorverkauf während großen Pausen im Staufer-Gymnasium. Der Eintritt beträgt zehn Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder.