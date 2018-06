Schüler lernen, was ihr Smartphone für Gefahren birgt

Anlässlich der Suchtprävention haben sich die Viertklässler der Grundschule am Härle in Pfullendorf einen ganzen Tag lang mit dem Thema Handy auseinandergesetzt.

Dafür durften die Mädchen und Jungen ihr eigenes Smartphone mit in die Schule bringen. Wer kein eigenes Smartphone hatte, konnte mitgebrachte Tablet-PCs benutzen. Michael Weis, Medienbeauftragter der Kinder- und Jugendagentur des Landkreises Sigmaringen, erklärte auf spielerische Art und Weise, was ein Smartphone alles kann – aber auch, welche Gefahren die Geräte bergen. So wurden die Schüler zum Beispiel darüber aufgeklärt, was sie unter In-App-Käufen zu verstehen haben und wie sie diese vermieden können. Alles in allem wurden viele Fragen gestellt und es fand unter den Kindern ein reger Austausch darüber statt, was sie schon selbst alles mit dem Handy, dem Tablet-PC oder dem Computer erlebt haben.