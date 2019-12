Schüler führen „Nussknacker und Mäusekönig“ auf

Die Premiere des Märchenklassikers „Nussknacker und Mäusekönig“ ist kürzlich von 140 Schülern des Staufer Gymnasiums in der Pfullendorfer Stadthalle aufgeführt worden. Damit ging eine eineinhalbjährige Vorbereitungs- und Probezeit zu Ende.

Dass sich diese gelohnt hat, haben alle Darsteller unter Beweis stellen können. Jeder Einzelne spielte seine Rolle mit Bravour. Insbesondere das Zusammenspiel der einzelnen Gruppen, bestehend aus Theater AG, Technik AG, dem Oberstufenkurs Literatur und Theater, Tänzern und Akrobaten sowie der Staufer Big Band und der Instrumental AG, war aufeinander abgestimmt. „Ich bin mir durchaus bewusst, dass wir als Schule den Familienalltag insbesondere so kurz vor Weihnachten ganz schön durcheinandergebracht haben“, sagte Anette Ebinger, „umso mehr weiß ich das Engagement und die Leistung aller Beteiligten zu schätzen“.

Der Nussknacker ist ein beliebtes Weihnachtsstück. Die originale Erzählung stammt von E.T.A. Hoffmann und die Musik von Tschaikowsky. Die Interpretation des Staufer-Gymnasiums zeigte auf eine vielfältige Art und Weise die Veränderung des Lebens, wenn Träumen und Fantasie Einzug gehalten lassen wird.

Die Schüler nahmen das Publikum mit auf eine Reise und entführten es in die Welt der Fantasie. Das Stück machte deutlich, dass es sich lohnt, die Dinge auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und den eigenen Standpunkt zu überdenken.

Das Thema „Traum und Wirklichkeit“ kam in dem Stück auf mehreren Ebenen zum Ausdruck. Dies spiegelte sich im wechselnden Bühnenbild und den Kostümen wieder. Die Verwandlung Maries (gespielt von Stelle Thiel und Lena Brucker in der Doppelbesetzung) ist vollkommen, nachdem sie alle Zweifel abgelegt und ganz auf sich vertraut hatte. Sie entflieht mit dem Nussknacker (gespielt von Lukas Stern) in eine Fantasiewelt. Begleitet werden sie von Pate Drosselmeier (Larissa Japs), einer kuriosen Figur, die in beiden Welten zu Hause ist und diese durch sein Tun verändern kann. Märchenhaft und erzählerisch umrahmt, führte Sidney Thelen durch die Handlung.

Pädagogischer Grundgedanke für dieses Großprojekt war, die Gemeinschaft der Schule zu stärken und ein Bewusstsein für die AG-Arbeit am Staufer-Gymnasium zu schaffen. Auch zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen soll die Veranstaltung beitragen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Selbstbewusstsein wurden ebenfalls gefördert.

Das Projekt startete auf Initiative der Lehrerin Susanne Fuchs, die auch für die künstlerische Leitung, die Dramaturgie und das Theater verantwortlich war. Unterstützt wurde sie organisatorisch von Berthold Schreiber. „Das Projekt war sicherlich eine große Herausforderung“, waren sich Fuchs und Schreiber nach der Premiere einig, „aber wir sind unglaublich stolz auf alle Schüler, die auf, aber auch hinter der Bühne mitgewirkt haben und freuen uns natürlich, dass bei der Vorstellung alles geklappt hat“.