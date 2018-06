SC Pfullendorf arbeitet mit RB Leipzig zusammen

Fußball-Oberligist SC Pfullendorf startet eine Kooperation mit Zweitligist RB Leipzig. Dies hat der Verein bei der Hauptversammlung am Mittwochabend bekannt gegeben.

Nachdem der Vorstand der Linzgauer in den vergangenen Monaten um den neuen Jugendleiter Stefan Brändle ein mehrköpfiges Jugendgremium installiert hat, wurde nun auch der Weg frei gemacht für eine Partnerschaft im Jugendbereich mit einem deutschen Profi-Club. SCP-Vorstand Martin Fritz konnte sich mit Frieder Schrof, einem seiner Weggefährten aus Zeiten als Spieler des VfB Stuttgart und inzwischen Nachwuchs-Chef beim Zweitligisten RasenBallsport Leipzig, auf eine, wie Fritz es nennt, „freundschaftliche Zusammenarbeit“ einigen. Schrof, langjähriger Jugendleiter beim VfB Stuttgart, hatte unter anderem Talente wie Mario Gomez oder Sami Khedira zu Nationalspielern gemacht. „Da wächst etwas ganz Großes“, freut sich Fritz über die beschlossene Partnerschaft mit den Sachsen. Für 35 Millionen Euro baut der Zweitligist, der ja schnellstmöglich in die Bundesliga will, am Leipziger Cottaweg auf 92 000 Quadratmetern ein Trainings- und Leistungszentrum, das höchsten Anforderungen genügen soll. Die offizielle Eröffnung ist für Herbst 2015 geplant.

Auch SCP-Jugendleiter Stefan Brändle freut sich über das Zustandekommen: „Die Zusammenarbeit mit RB Leipzig steht, und die Planungen für die ersten Besuche sind gestartet. Nachdem wir in den vergangenen acht Monaten mehrere Gespräche mit Erst-, Zweit- und Drittligisten geführt haben, freuen wir uns, von RB Leipzig die erste Zusage bekommen zu haben.“

Jugendspieler des SC Pfullendorf haben künftig über mehrere Tage in den Schulferien die Möglichkeit, mit Alterskollegen in Leipzig trainieren und sich dort präsentieren. Neben den Fußballern kann der SC Pfullendorf aber auch Jugendtrainern aus der Region die Möglichkeit geben, sich in Leipzig fortzubilden. „Was sonst noch alles kommt, wird sich in der Zukunft zeigen“, ist auch Brändle gespannt auf die Zusammenarbeit.

Derweil konnte der Pfullendorfer Jugendleiter, der von sich von der Kooperation eine verbesserte Sogwirkung für Talente aus der Region erhofft, bereits erste Nägel mit Köpfen machen: Für die ersten Auflage der „Linzgau-Trophy“, einem internationalen Jugendturnier für U13 und U15-Mannschaften im kommenden Juni in Pfullendorf, Denkingen und Aach-Linz, hat Brändle bereits die Zusage von Schrof, der für zwei Teams zugesagt hat.

SCP-Präsident Martin Fritz relativiert indes die Erwartungen: „Ein hoch spannendes Projekt. Jedem der Beteiligten in Pfullendorf ist jedoch klar, dass eine Zusammenarbeit mit RB Leipzig nun auch mit Leben gefüllt werden muss und auch in Zukunft kein Geldesel einfach so den Weg nach Pfullendorf finden wird.“

RB Leipzig ist der wohl zurzeit umstrittenste deutsche Fußballclub. Der Verein wurde 2009 auf Initiative der Red Bull GmbH gegründet, die auch Hauptsponsor ist. Die Kritiker werfen den Leipzigern vor, die Kommerzialisierung des deutschen Fußballs auf die Spitze zu treiben. Immer wieder kommt es deshalb zu Protesten von Fans.

Mehr entdecken: Kein Club wie jeder andere