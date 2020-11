Sattelzug kippt auf Landesstraße

Leichte Verletzungen hat ein 22-jähriger Lastwagenfahrer erlitten. Laut Meldung der Polizei kippte sein mit Kies beladener Schwerlast-Sattelzug am Donnerstag gegen 6 Uhr auf der Landesstraße 268, kurz vor Mottschieß, um. Der junge Mann war von Mengen kommend in einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit mit den Rädern rechtsseitig ins unbefestigte Bankett gekommen. Ihm gelang es nicht, das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn zu lenken und rutschte eine kleine Böschung hinab. Infolgedessen kippte die Sattelzugmaschine samt dem Auflieger und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Sachschaden am Fahrzeug auf etwa 35 000 Euro beziffert wird, kann dieser am Bankett und der angrenzenden Ackerfläche noch nicht geschätzt werden. Zur Bergung des Sattelschleppers musste die L 268 für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften am Einsatzort.

